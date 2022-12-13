نحو إخلاء سبيل هدى سلوم: قرار بضبضبة ملف النافعة؟

لم يسبق أن تجرّأ قاضٍ على فتح ملف فسادٍ في لبنان واستُكمِلت التحقيقات فيه حتى سوق كل المتورطين إلى ما وراء القضبان. وملف الفساد في «مغارة النافعة» لن يشذّ عن هذه «القاعدة»، إذا ما استمر النهج القضائي المُعتمد اليوم أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان القاضي نقولا منصور. الملف المفتوح أدى إلى إقفال مركزي الدكوانة والأوزاعي بعد توقيف معظم الموظفين فيهما بشبهات فساد. ولكون هؤلاء ينتمون إلى فئات سياسية مختلفة، كانت الضغوط التي تُمارس على القضاء والأمن هائلة لدعم هذا ومنع الملاحقة عن ذاك وتوفير الحماية لمنع توقيف آخرين.
أمام هذا الواقع، يبدو أن الجهود المبذولة من قبل المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان نازك الخطيب ومحققي فرع المعلومات ستذهب هدراً، بعدما قرر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، على ما يبدو، السير بين النقط وتسجيل ضربة على الحافر وأخرى على المسمار. لذلك قرّر منصور إبطال محضر التحقيق مع المديرة العامة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات هدى سلوم وأبقاها موقوفة، مخالفاً نصّ المادة 97 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة عدم استعانة القاضي بالكاتب. واعتبر أنّ عدم وجود توقيع الكاتب على المحضر يؤدي إلى بطلان المحضر، الأمر الذي رأى فيه كثيرون تمهيداً من القاضي لإخلاء سبيل سلوم.
يذكر أن المدعية العامة لجبل لبنان القاضية غادة عون استأنفت قرار القاضي منصور إبطال محضر التحقيق المتعلّق بسلوم.