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الوطن السورية: سورية تترأس اجتماع منظمة «أوابك» في الكويت

13
DECEMBER
2022
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الوطن السورية: ترأس وزير النفط السوري المهندس بسام طعمة الاجتماع التاسع بعد المئة للأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك) الذي انعقد أمس في دولة الكويت بحضور وزراء النفط والطاقة في كل من السعودية والكويت وقطر وليبيا والعراق ومصر وحضور معاوني الوزراء لكل من الإمارات والجزائر والبحرين.

 

وقال الأمين العام للمنظمة علي بن سبت: إن الاجتماع ناقش عدداً من القضايا منها مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2023 واستعرض المجتمعون التقدم الحاصل في تفعيل العلاقة بين الأمانة العامة للمنظمة والشركات المنبثقة عنها ودور المنظمة في التدريب ومجال تنسيق الدول الأعضاء وباقي الدول بشأن مفاوضات التغيير المناخي والالتزامات المترتبة عليه.

 

كما اطلع المجتمعون على التقرير المعد حول التحضير لمؤتمر الطاقة العربي الذي سيعقد في قطر العام القادم.

 

وفي ختام الاجتماع تم انتخاب وزير النفط العراقي رئيساً لمجلس وزراء المنظمة بدورته الجديدة لعام 2023 بعدها اجتمع الوزراء بولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح.

الوطن السورية
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