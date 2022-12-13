عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 13 كانون الأول 2022

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الأخبار: ليبان بوست: إبراء الذمة الواسعة

البحث الرئاسي مجمّد داخلياً وخارجياً

نحو إخلاء سبيل هدى سلوم: قرار بضبضبة ملف النافعة؟









الديار: الإشارات السعوديّة الإيجابيّة لبنانياً «جس نبض» لا بداية حوار مع طهران ؟

ميقاتي «يحتوي» غضب الراعي ... و«فيتو» ميثاقي يُهدّد دعوة بري الحواريّة

«توتال» تعد بالحفر نهاية 2023 ... والتهديدات «الإسرائيليّة» بضرب المطار فارغة



نداء الوطن: الـ"كابيتال كونترول" إلى أجل غير مسمى: "حطّوه على جنب"!

عون لـ"لقاء قريب" مع نصرالله: "أنا جبران باسيل"!





البناء: تصاعد التوتر بين كوسوفو وصربيا يعيد الى الذاكرة حرب يوغوسلافيا… وموسكو تحذر/ ميقاتي يعترف من بكركي أن غياب التشاور قبل جلسة الحكومة كان نقطة ضعف / بري ينتظر المواقف ليقرر مصير مبادرته للحوار بين تعجيز القوات وتريث التيار

اللواء: «مطبخ» الدوحة الرئاسي: ماكرون يفتح الملف بتنسيق مع الرياض وواشنطن

وزير المال يتحدث عن دولار بـ50 ألفاً.. وبيروت بلا كهرباء ضحية استنسابية فيَّاض



النهار: الحوار حول معادلة التعطيل أم الأسماء؟



الجمهورية: لا حوار... لا توافق... لا إنتخاب



l'orient le jour: Entre le CPL et le Hezbollah, un divorce qui ne peut être consommé