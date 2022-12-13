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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 13 كانون الأول 2022

13
DECEMBER
2022
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

سأل دبلوماسي أوروبي عدداً من السياسيين اللبنانيين عن ظاهرة غريبة تعاكس ما يجري في بلدان العالم عندما يلاحق مسؤول بالفساد ويكون ثقل الملاحقة للقضاء المحلي وثقل التحقيق للإعلام المحلي بعكس ما يجري في حالة حاكم مصرف لبنان حيث القضاء والإعلام في لبنان في إجازة بعكس الخارج!!

 

خفايا

قال مصدر سياسي إن مناخاً أفضل لعودة الحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله توافر بعد إنصاف رئيس التيار للأمين العام للحزب وإنصاف البطريرك الماروني ورئيس حكومة تصريف الأعمال لمطالبة التيار بالتوافق ومطالبة الحزب بالتشاور بنيّة التوصل للتوافق قبل الدعوة لجلسة حكوميّة.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

يتردد أنّ رئيس تيار سياسي سيغادر خلال ساعات إلى قطر لمشاهدة مباراتيّ نصف النهائي من المونديال.

 

توقعت مصادر في مصرف لبنان أن يحقق الاقتصاد اللبناني هذا العام نمواً بنسبة 3% رغم الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها، وأشارت إلى أهمية هذه النسبة بعدما كان النمو سلبياً في العام الماضي.

 

تفاجأ أهالي مدينة جبيل وسكانها برسم قيمته مئة الف ليرة عن كل شخص، فرض على دخول الشارع الروماني للمشاركة في المهرجان الميلادي الذي يقام في الشارع، وهي خطوة لم يسبق أن سجلت في جبيل، ولا تناسب روحية العيد ولا الظروف الاقتصادية الصعبة.

 

 

 

اللواء: أسرار


غمز
يدور لغط حول زيارة دبلوماسي أميركي إلى بيروت، والرسائل التي نقلها خلال اللقاءات التي عقدها، ومدى تأثير ما سمعوه من معلومات أو رغبات؟


لغز
بعد الاستنسابية والتعمية على حسابات المواطنين والعملاء، لجأت إدارات المصارف العاملة إلى حماية «ديكتاتورية مقنعة» ضد هؤلاء، بعدما طارت الأموال، وعزّت الودائع، من دون اتخاذ أية إجراءات قانونية بحق أصحابها ومدرائها؟!

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