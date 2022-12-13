الديار: باسيل «لعبها صحّ»... فهل تلاقيه الحارة؟

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بعض ما جاء في مقال ميشال نصر في الديار:

«صولده الأكبر» الذي لعبه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل فكان في حسمه ان تكتل «لبنان القوي» لن ينتخب الوزير السابق سليمان فرنجية ولا قائد الجيش العماد جوزاف عون، حاسما عدم وجود مرشح رئاسي من التيار، لا هو ولا غيره، لانه من المستحيل ان يسمح لهذا الخط والمشروع ان يصل.

وعمد الى توجيه الرسالة عبر الاعلام الى حارة حريك، رافضا الطرحين منفتحا في الوقت نفسه على اسماء اخرى. فهل في جعبته ورقة مستورة سمع عنها في الخارج؟ ... هكذا رسم باسيل خطوطا علنية للعبة الرئاسة، حاشرا الكثيرين في الزاوية مسقطا من بيروت «وفاقية العماد» بعدما أسقط من باريس «مقاومة البيك».