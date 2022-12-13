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الأخبار: «توتال» تستعجل التنقيب في البلوك 9

13
DECEMBER
2022
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الأخبار: أعلنت شركة «توتال» أنها تعمل بالتعاون مع هيئة إدارة قطاع البترول على التحضير لبدء العمل في البئر المزمع حفرها في البلوك رقم 9. وأكدت الشركة أنه بحلول آذار المقبل سيصل عدد الفريق الذي يتم تجهيزه إلى أكثر من 20 موظفاً، وأنه تم إطلاق المناقصة للاستحصال على سفينة الحفر، كما أرسلت طلبات مسبقة لموردي المعدات اللازمة. وبالتوازي، يتم تجهيز قارب المساهمة في الدراسات البيئية التي ستنتهي أواخر حزيران 2023.

 

مصادر تقنية أكدت لـ«الأخبار» أنها لمست سرعة لدى الشركة في إنجاز الأعمال في البلوك رقم 9، وعزت ذلك إلى عوامل عدة، من بينها التزامات الشركة حيال العدو الإسرائيلي لناحية الانتهاء سريعاً من العمليات الاستكشافية في حقل قانا لمعرفة امتداده وتخمين الكميات التي يحويها للتوصل إلى تفاهم مع العدو حيال حصته من التعويض الذي ستمنحه الشركة إياه.


وأشارت المصادر إلى أن الاتفاقية الموقعة بين لبنان و«توتال» عام 2017 نصت على حفر بئر واحدة فقط في البلوك رقم 9، من دون تحديد مكانها، فيما لم يشمل الاتفاق القديم الجزء الذي حصل عليه لبنان بموجب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي نصت على حصول لبنان على مساحات إضافية جنوب الخط 23 تشمل كامل حقل قانا. ورأت ضرورة «قوننة المساحات الجديدة»، وأن يعمل لبنان لتأمين حقوقه على توقيع اتفاقية إطارية مع «توتال» على غرار الاتفاقية الموقعة بين الشركة والعدو الإسرائيلي. كما أنه لا بد من رقابة وزارة الطاقة على كامل المسار، لضمان عدم حدوث عوائق تقنية، وهو أمر متوقع ربطاً بتجارب سابقة للشركة في ما خص البلوكات النفطية اللبنانية.

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