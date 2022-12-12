دعوست القاضي إلي متلك يا بسين... "ولعت" بين وهاب ومنصور

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غرد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب في حسابه عبر تويتر وقال: "واحد متلك يا نقولا منصور بيفر من وجه العدالة أنا بس قاضي متلك بلا ضمير اسمو سمير حكود بعتلي زعرانو دعوستن ودعوست القاضي إلي متلك يا بسين."

وأضاف: "انا جاهز يحقق قاضي نزيه وبدك تعرف يا نقولا ملفك بالمعلومات كل الناس بتعرفو حاج تكذب."

وأكمل: "بعدين يا نقولا منصور نازك الخطيب بنت بيت وانا أثق بها لأنها لا تغش ولا ترتشي مثلك يا بسين راح وزعلك الإعترافات إلي عليك بشعبة المعلومات وكنت بتحداك تتشكى يا كذاب ما ترد وتكذب أنا ما عندي أصحاب تجار مخدرات هوذي اصحابك إلي كنت تتساهل معن انت لازمك طرد."

وختم وهّاب: "إخجل."