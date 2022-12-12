منصور يرّد على أحد الوزراء السابقين: أتنازل علنا امام الرأي العام عن العقارات العائدة لي في كندا وقبرص

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رد قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور على ما جاء في تغريدة احد الوزراء السابقين تعليقا على ابطاله التحقيقات الاولية في ملف هدى سلوم معلنا انه : "اتنازل علنا امام الرأي العام عن العقارات العائدة لي في كندا وقبرص والشاليه الذي املكه في جونيه، وكل ما ذكره هذا الوزير السابق "الصادق" (الفار من وجه العدالة) وأؤكد ان هذا التنازل ملزم له وجدي، واطلب منه ان ينفذه فورا دون تردد ويعلنه امام الجميع، وله عند الاقتضاء الاستعانة باصدقائه من تجار المخدرات لتنفيذه او بسالم العكاري ليدلّه على اماكن العقارات. لكن هذا كلّه بعد ان يبرز الوزير السابق المستندات التي تثبت امتلاكي لكل هذه العقارات على العلن وعندها اقول له الف مبروك".