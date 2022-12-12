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الوزير هكتور حجار للـtayyar.org: هذا هو موعد اللقاء الوزاري وغداً سأضع البطريرك الراعي بالأجواء

12
DECEMBER
2022
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بعدما كان عُقد لقاء تشاوري بعد جلسة مجلس الوزراء غير الدستورية التي كان دعا اليها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أعرب ميقاتي من الصرح البطريركي اليوم عن نيّته الى الدعوة للقاء وزاريّ تشاوريّ ثانٍ، وفي هذا الاطار أكد

أكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار للـtayyar.org انه هو في الأساس من طلب هذا النوع من اللقاءات وقد شارك في جلسة مجلس الوزراء لهذا الغرض، مضيفاً أنه طُلب منه التنسيق في هذا الموضوع مع الجهات المعنية وهذا ما حصل.

وكشف حجار لموقعنا أنه أبلغ الرئيس ميقاتي اليوم أن الوزراء الذين تغيّبوا عن الجلسة الماضية جاهزون للقاء في نهاية هذا الأسبوع بعد عودة الوزير وليد فياض من السفر وقبل سفر الوزير عبدالله بو حبيب الأسبوع المقبل، مشيراً الى أنهم ينتظرون أن يحدّد ميقاتي الموعد النهائي لهذا اللقاء.

وختم بالقول:"سأزور غداً الصرح البطريركي في بكركي لوضع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بالأجواء".

 

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