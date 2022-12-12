مصلحة تسجيل السيارات والآليات تعلن فتح أبوابها في هذه الايام.

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أعلنت هيئة إدارة السير والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات فتح أبوابها يومي الثلثاء والأربعاء 13 و14 كانون الأوّل.

وقالت في بيان: "بعد الاجتماع الذي جرى مع معالي وزير الداخلية والبلديات والمدير العام لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات في التكليف رئيس مصلحه تسجيل السيارات والاليات بالتكليف وحرصا على تسهيل امور المواطنين تقرر فتح ابواب مصلحة تسجيل السيارات والآليات يومي الثلاثاء والاربعاء 13 و 14 كانون الاول 2020 أمام المواطنين في جميع الفروع باستثناء الاوزاعي (بسبب معوقات إداريه ولوجستيه ) اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا. وذلك لانجاز المعاملات التالية:

- معاملة فك حجز.

- اصدار رخصة السوق جديده فقط للاشخاص الذين نجحوا في الاختبارات ودفعوا الرسوم وبحوزتهم قسائم استلام رخصه السوق.

- تجديد رخصه السوق المنتهيه الصلاحيه وكذلك البدل عن ضائع انجاز.

- انجاز وتسليم افادات السوق المطلوبه للدول الاجنبية.

- اصدار رخص سير المركبات فقط للمواطنين الذين اتمّوا معاملة تسجيل آلياتهم وسددوا الرسوم وبحوزتهم الإيصال المالي موقع من الموظف المسؤول".

تجدون مرفقاً في الخبر البيان الكامل.