ميقاتي التقى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان وعرض معها تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة

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عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا في السراي الحكومي اليوم تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

النائب الخير

واستقبل الرئيس ميقاتي النائب أحمد الخير الذي أعلن بعد اللقاء:” زيارتنا لدولة الرئيس هي لتهنئته بالسلامة والإطلاع منه على أجواء زيارته الأخيرة لمملكة العربية السعودية. وتباحثنا معه أيضا في شؤون شمالية منها موضوع انتخاب مفتي للشمال، كما بحثنا في مسألة مصفاة طرابلس والأزمة الحاصلة جراء اغلاق هذه المنشأة وإغلاق الدائرة المالية فيها بالشمع الأحمر مما منع الموظفين من تقاضي رواتبهم، وتناولنا معه تداعيات كل هذه النقاط وأكدنا له أننا مع أن يأخذ القضاء مجراه ولكن لا يصح أن يتم اغلاق مرفق عام كهذا المرفق أمام المواطن اللبناني.

المؤتمر الكشفي العربي

واستقبل رئيس الحكومة رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر الكشفي العربي الثلاثين ومنتدى الشباب الكشفي العربي الخامس من تونس، مصر، الأردن، فلسطين، سوريا، العراق والكويت، يتقدمهم رئيس اللجنة الكشفية العالمية أندي شابمان ونائبته اللبنانية سارة ريتا قطان بالإضافة إلى أمين عام المنظمة الكشفية العالمية أحمد الهنداوي ومدير الإقليم الكشفي العربي عمرو حمدي، ورئيس اتحاد كشاف لبنان جورج الغريب وأعضاء الهيئة الادارية.

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وفي كلمة شكر أندي شابمان الرئيس ميقاتي على استقباله الوفد. وأبدى سروره العميق لوجودة للمرة الثانية خلال سنة ٢٠٢٢ مع إخوته قادة اتحاد كشاف لبنان.

وعبر الهنداوي عن سروره لانعقاد المؤتمر الكشفي العربي الثلاثين وفرحه لرؤية الأخوة العرب يجتمعون في بيروت، في اختتام يوبيل المئة وعشرة اعوام كشفية لبنانية وعربية. وشكر دولة الرئيس ميقاتي على رعايته للمؤتمر واهتمامه الدائم بالحركة الكشفية اللبنانية.

وقال “إن وجود اللجنة الكشفية العالمية في لبنان هو رسالة دعم للحركة الكشفية اللبنانية وللبنان كدولة ومؤسسات ، وأن هذا البلد هو قادر على النهوض والتعافي.

وأشار إلى انتشار الكشفية في ١٧٣ دولة والى انتساب ٥٧ مليون كشاف إليها لتكون بذلك أكبر مؤسسة شبابية في العالم .

ورحب الرئيس ميقاتي بانعقاد المؤتمر الكشفي في بيروت، معتبرا أن هذه النشاطات هو كضخ الدم في العروق، فتتجدد معها الحركة. وأبدى سروره لاستقبال الوفود الكشفية دائما في بيروت وفي السراي الكبير، للمرة الثالثة خلال هذا العام ، وكذلك أبدى استعداده الدائم لدعم الحركة الكشفية اللبنانية والجمعيات الكشفية العربية.

وفي الختام قدم أمين عام المنظمة الكشفية العالمية أحمد الهنداوي إلى الرئيس ميقاتي درع يوبيل المئة وعشرة أعوام كشفية لبنانية، وكذلك قدم رؤساء الوفود الدروع للرئيس واختتم اللقاء بالتقاط الصور التذكارية.