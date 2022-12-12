اليونيفيل سلمت بلدية العديسة مواد كهربائية لشبكة المولدات ولإنارة الشوارع

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سلّم جنود قوات حفظ السلام في اليونيفيل في القطاع الشرقي، اليوم، مواد كهربائية إلى بلدية العديسة في جنوب شرق لبنان، في اطار مشروع للبلدية لتوفير الكهرباء للبلدة وانارة الشوارع.

وكانت بلدية العديسة قررت، بعد عقد لقاءات لها، “طلب الدعم من اليونيفيل من خلال توفير المواد الكهربائية لشبكة المولدات وإنارة الشوارع”، واعتبرتها “أولوية رئيسية للبلدة”، مشيرة ان “الهدف الأساسي هو تحسين المستوى المعيشي للسكان من خلال توفير الكهرباء وإنارة الشوارع”.

وأعلنت ان مشروع البلدية يشمل حوالى 5000 متر من الكابلات الكهربائية لشبكة المولدات، وعددا من مصابيح إنارة الشوارع. كما يساعد في دعم الأحياء الجديدة وربطها بشبكة الطاقة الكهربائية. ويستفيد من المشروع جميع سكان البلدة وكذلك تستفيد منه المرافق التعليمية والصحية ، بالإضافة إلى جميع مستخدمي الطريق الرئيسي”.

وأعرب رئيس بلدية العديسة علي رمال، في حفل افتتاح المشروع، عن امتنانه لقوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل “لمساهمتها في تطوير المجتمع اللبناني في مختلف المجالات، مثل الصحة والتعليم والخدمات العامة”.

من جهته، أكد قائد الكتيبة الاندونيسيةINDOBATT التابعة لليونيفيل العقيد فيكري فيردان، “العلاقات الممتازة التي تربط السكان المحليين والبلدية بقوات اليونيفيل”، مشيرا الى ان “المشروع سيضمن الإمداد المنتظم بالكهرباء للأسر، ويزيد من عمر المولدات الموجودة، من خلال تنفيذ مشاريع مماثلة، تعتزم اليونيفيل تلبية بعض الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للسكان المحليين ودعم البلديات”.