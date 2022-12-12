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كلية الفنون تعلن حاجتها للتعاقد مع اساتذة

12
DECEMBER
2022
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اعلنت الجامعة اللبنانية في بيان، حاجتها للتعاقد مع أساتذة من حملة الدكتوراه أو شهادة من الفئة الثانية في عدد من الاختصاصات، للتدريس في كلية الفنون الجميلة والعمارة خلال العام الجامعي 2022 - 2023 وفق الآتي:

-الاختصاصات المطلوبة:

العدد الاختصاص
شهادة دكتوراه أو شهادة من الفئة الثانية.
8 شهادة دكتوراه أو شهادة من الفئة الثانية في الهندسة الداخلية.
1 شهادة دكتوراه او شهادة من الفئة الثانية في الهندسة الداخلية مع خبرة في برامج المعلوماتية المتخصصة.
7 شهادة دكتوراه أو شهادة من الفئة الثانية في الهندسة المعمارية.
1 شهادة دكتوراه أو شهادة من الفئة الثانية في الهندسة المعمارية مع خبرة في برامج المعلوماتيه المتخصصة.
19 شهادة دكتوراه أو شهادة من الفئة الثانية في الفنون الاعلانية والتخطيطية والتواصل البصري
1 شهادة دكتوراه أو شهادة من الفئة الثانية في الفنون الاعلانية والتخطيطية والتواصل البصري (التحريك animation).
11 شهادة دكتوراه أو شهادة من الفئة الثانية في الفنون التشكيلية.
5 شهادة دكتوراه أو شهادة من الفئة الثانية في السينما أو الفنون السمعية والبصرية.
1 شهادة دكتوراه أو شهادة من الفئة الثانية في السينما أو الفنون السمعية والبصرية مع خبرة في التصوير الفوتوغرافي.
1 شهادة دكتوراه أو شهادة من الفئة الثانية في الفنون السمعية والبصرية مع خبرة في ديكور موقع التصوير (Art direction).


1 شهادة دكتوراه أو شهادة من الفئة الثانية في الفنون الإعلانية مع خبرة في Story board.
1 شهادة دكتوراه أو شهادة من الفئة الثانية في الفنون التشكيلية أو المسرحية مع خبرة في التخضيب الفني (Artistic make up).
1 شهادة دكتوراه أو شهادة من الفئة الثانية في السينوغرافيا.
1 شهادة دكتوراه أو شهادة من الفئة الثانية في الرقص والتعبير الجسدي.
1 شهادة دكتوراه أو شهادة من الفئة الثانية في Post Production.
2 شهادة دكتوراه أو شهادة من الفئة الثانية في الدراسات المسرحية، تخصص في التأليف المسرحي والدراماتورجيا.
2 شهادة دكتوراه أو شهادة من الفئة الثانية في المسرح (إعداد الممثل) أو (الإخراج المسرحي).
1 شهادة دكتوراه أو شهادة من الفئة الثانية في المسرح (إعداد الممثل) مع خبرة في التأهيل الجسماني.
2 شهادة دكتوراه أو شهادة من الفئة الثانية في المسرح (إعداد الممثل) مع خبرة في الإيماء.
1 شهادة دكتوراه أو شهادة من الفئة الثانية في المسرح أو في الفنون السمعية والبصرية مع خبرة في تقنيات المسرح (إضاءة وصوت).
2 شهادة دكتوراه أو شهادة من الفئة الثانية في هندسة المشهد (Landscape) / الهندسة الزراعية
شهادة دكتوراه :
2 شهادة دكتوراه في التنظيم المديني.
1 شهادة دكتوراه في الترميم والأثار.
2 شهادة دكتوراه في الفن وعلوم الفن أو تاريخ الفن أو نقد فني.
 
2 دكتوراه في هندسة المشهد (Landscape) .

 

وافادت ان الطلبات تقدم اعتبارا من 13 الحالي حتى 19 منه، ضمن الدوام الرسمي، وذلك لدى أمانة سر العمادة وبحسب الاختصاصات المطلوبة والمذكورة لاحقا. اما المستندات المطلوبة فهي
1 السيرة الذاتية CV
2 نسخ مصدقة عن جميع الشهادات العلمية بما فيها البكالوريا اللبنانية/القسم الثاني (أو ما يعادلها)
3 معادلة جميع الشهادات غير اللبنانية من وزارة التربية والتعليم العالي
4 نسخ عن الأبحاث المنشورة وإفادات الخبرة العلمية والأكاديمية
5 المستندات الشخصية:
إخراج قيد إفرادي، سجل عدلي، شهادة صحية، صورة شخصية
ملف ممارسة مهنية موثق (Portfolio).

 
 
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