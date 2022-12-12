هل ينتظرنا منخفض جوي في الأيام المقبلة؟

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تسيطر على لبنان أجواء مستقرّة حتى اليوم، ليتقلب الطقس من يوم غدٍ ولغاية يوم الخميس، ويكون ممطرًا وتنخفض درجات الحرارة وتتساقط الثلوج على الجبال العالية.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

الاثنين :

١- الحرارة ساحلاً بين ١٦ و ٢٣ درجة، بقاعا بين ٧ و ٢٠، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٢ و ١٩

٢- الجو : غائم

٣- الرياح : شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٤ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

الثلاثاء : غائم مع تشكل ضباب على الجبال وتتساقط امطار محلية وثلوج خفيفة على ٢١٠٠ متر والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٤ و ٢٠ درحة ساحلا وبين ٦ و ١٦ بقاعاً وبين ٨ و ١٥ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س

الاربعاء : غائم وممطر مع تشكل ضباب على الجبال وثلوج خفيفة على ٢١٠٠ متر والحرارة تتراوح بين ١٤ و ١٩ درحة ساحلا وبين ٦ و ١٦ بقاعاً وبين ٨ و ١٥ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح متقلبة ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س