حمدان حول حادثة الاشرفية: نطالب الأجهزة الأمنية كافة إعلان حقيقة ما جرى

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أشار أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون، العميد مصطفى حمدان الى انه "منعاً لاستغلال حادثة الأشرفية، من قبل جرذان المقابر تجار الدم الفتنويين، من أخذ هذه الحادثة إلى أبعادٍ طائفية خطيرة".

وفي تصريح له، طالب حمدان الأجهزة الأمنية كافة إعلان حقيقة ما جرى، وتحديد إذا ما هناك نوايا سوداء شريرة استغلت عفوية الفرح الرياضي بانتصار منتخب المغرب، ومنعاً لجعل أي منطقة في بيروت الحبيبة غيتو طائفي أو مذهبي مغلق، وهذا أخطر ما يمكن أن نمر به في هذه المرحلة الدقيقة، على الصعيد الوطني.