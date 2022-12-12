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نقابة مستخدمي وعمال المياه في البقاع: للتوازن بين الواردات والنفقات لتأمين المياه لجميع المشتركين

12
DECEMBER
2022
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وطنية -  بعلبك - دعا المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي وعمال المياه في البقاع وزير الطاقة والمياه إلى "إعداد الموازنة والتوقيع عليها، مع زيادة التعرفة على بدل المياه ليصبح 4 أضعاف الرسم الحالي من أجل التوازن بين الواردات والنفقات ومن أجل تأمين مياه الشفة لجميع المشتركين". 

وطالب ب"دفع جميع المستحقات للمستخدمين قبل الأعياد ليتمكنوا من القيام بواجباتهم والحضور إلى مراكز عملهم، مع الإشارة بأن وضع المؤسسة لم يعد يحتمل وان انهيار المؤسسة أصبح قريبا، بسبب عدم وجود مدير عام أصيل، وبسبب انهيار قيمة العملة الوطنية، مما سبب خفضا بقيمة الواردات، واصبحت النفقات أكثر من الواردات".

وسال: "من يتحمل مسؤولية الوضع الحاصل في المؤسسة؟ سيما في حال حصول تلوث مياه الشرب بسبب تسرب مياه الصرف الصحي في ظل الوضع الحالي، خصوصا أن العمال لم يتمكنوا من القيام في واجباتهم إذا لم يتم تأمين المطلوب  وبالسرعة اللازمة". 

وختم: "نناشدكم العمل السريع للمعالجة بالسرعة اللازمة، قبل الانهيار الحتمي للمؤسسة". 

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