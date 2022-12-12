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غادة عون: لن أتراجع

12
DECEMBER
2022
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أسفت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، في بيان، لانه "كلما تقدمت في بعض الملفات الحساسة خطوات الى الامام يطالعني الاعلام المأجور بمطالعات وأكاذيب فارغة المضمون. لا عجب في ذلك لان من ألاحقهم او سألاحقهم يملكون المال والنفوذ. وهي منظومة فاسدة كبيرة جدا يرزح تحت ثقلها الاجرامي الشعب اللبناني باكمله".
 
واكدت  أنها لن تتراجع "مهما علت أصوات الباطل. وبالمناسبة ان ما ورد على احد المواقع الإخبارية العائدة لحزب معين هو عار عن الصحة تماما. ولا يستحق حتى التكذيب. اتهامات فارغة المضمون كالعادة بقصد استعداء القاضي وحماية المرتكب الحقيقي. اما بالنسبة للضابط الذين يتكلمون عنه ولا اعرف حقيقة من يقصدون، فأنا أتعاون مع كل الأجهزة الأمنية، لا مع جهاز واحد. اما اذا كان هذا الضابط يساعد في كشف الحقيقة فيجب تكريمه لا التهجم عليه". 
 
وختمت: "يقول السيد المسيح "من فضلة القلب يتكلم اللسان". وقلوب جميع هؤلاء الذين يتهجمون علي زورا مملوءة حقدا وتضليلا وكذبا، فلا عجب ان يصدر عنهم ما صدر".
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