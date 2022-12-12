ميقاتي من بكركي: موضوع انعقاد مجلس الوزراء الأخير ليس طائفيّاً

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أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى أنه رأى حرص البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الشديد على ان يتم انتخاب رئيس للجمهورية، وقال من بكركي: "هو يعلم أن الموضوع غير مرتبط بالحكومة إنما هو مسؤولية مجلس النواب ونحن نتحمل عبئاً ليس فيه أي قرار من جهتنا".

وأوضح أنه "كان هناك تمثيلا لكل الطوائف في مجلس الوزراء لذا لا يمكن ان تكون الميثاقية حجة، وأكّدنا أنّ موضوع انعقاد مجلس الوزراء الأخير ليس طائفيّاً".

وأضاف، "مصرون على متابعة أمور المواطنين والسهر عليهم ومتفقون على جلسة تشاور مع الوزراء للاتفاق على الخطوات المقبلة".