هذا ما كشفه رئيس التنفيذي لشركة TotalEnergies عن بدء الحفر في بلوك رقم 9

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إستقبل باتريك بوياني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة TotalEnergies، معالي وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، في مقرّ الشركة.

خلال هذا اللقاء، ناقش باتريك بوياني ووليد فياض تطوير أنشطة شركة TotalEnergies في لبنان وأكّد باتريك بوياني أنّه قد تمّ تجهيز الفِرَق المسؤولة عن عمليّات الحفر في الرقعة رقم 9.

حتى يومنا هذا، بالإضافة إلى مدير العمليّات، يشارك أكثر من 10 أشخاص في التحضير للبئر. وبحلول نهاية شهر آذار، سيصل عدد الفريق الذي يتمّ تجهيزه في بيروت إلى أكثر من 20 موظّفاً. و قد تمّ إطلاق المناقصة للإستحصال على سفينة الحفر، ومن المفترض أن تؤدّي إلى إختيار السفينة في الرّبع الأوّل من العام 2023. كما أُرسِلَت طلبات مسبقة لمورّدي المعدّات اللازمة للبئر. وبالتوازي، يتمّ تجهيز قارب من أجل المساهمة في الدراسات البيئيّة التي ستنتهي في أواخر شهر حزيران 2023.

وتعمل فِرَق TotalEnergiesبالتعاون مع هيئة إدارة قطاع البترول على التحضير للبئر من أجل تحقيق هدف TotalEnergies وشريكتها ENI باستكمال الحفر في أقرب وقت ممكن في العام 2023.