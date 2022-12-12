إنطلاق التحضيرات لإحتفال عيد الميلاد المجيد في مزار سيدة لبنان - حريصا

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بدأ مزار سيدة لبنان التحضيرات لاحتفال يوم الطفل المنتظر بعد ظهر يوم الجمعة في الثالث والعشرين من شهر كانون الاول حيث سيتم توزيع آلاف الهدايا على الاطفال الموجودين في ساحة المزار المتوافدين من كل مناطق لبنان ورعاياها .

لذا لنجاح هذا اليوم اجتمعت شبيبة مؤسسة فرسان الارز لتحضير الهدايا للمناسبة ولشرح خطة العمل وتقسيم المراكز في الساحة حيث سيتم توزيع الهدايا اما برنامج الاحتفال يبدا عند الساعة الرابعة بعد الظهر ببركة صاحب الغبطة والنيافة مار بشارة بطرس الراعي للاطفال الموجودين في ساحة المزار يدخل بعدها اكتر من ستين شخصية متنكرة بزي بابانويل وبعض الشخصيات المحببة عند الاطفال لخلق جو من الفرح واخذ الصور التذكارية مع الاطفال ليتم بعدها نزول عشر بابانويلات من الجيش اللبناني فرع المجوقل غوسطا من قبة البازيليك الى الساحة ليتم بعدها توزيع الدايا على الحضور وقد اعتمد آباء المزار توزيع الاطفال الى اربعة اقسام عمرية مقسمة حسب الالوان من عمر السنتين الى عمر الثالث عشر وما فوق ليتثنى لكل طفل ان ينال هديته ويحس بفرح العيد.

كما قام رئيس المزار الاب فادي تابت والآباء بحضور حشد من المؤمنين بصلاة البركة واضاءة الشجرة والمغارة تحضيرا لافتتاح موسم الاعياد في المزار كما ذكّر الاب تابت الحضور ببرنامج تساعية الميلاد في المزار التي ستبدأ يوم الخميس في الخامس عشر من شهر كانون الاول الجاري حيث سيتم الاحتفال بهذه اللتساعية عند الساعة السابعة والربع مساء، كما ذكّر الحضور بموعد قداس منتصف ليل في الرابع والعشرين من كانون الاول. وقداسات العيد في الخامس والعشرين منه حيث سيتم الاحتفال بالقداسات على مدار الساعة