living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إنطلاق التحضيرات لإحتفال عيد الميلاد المجيد في مزار سيدة لبنان - حريصا

12
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بدأ مزار سيدة لبنان التحضيرات لاحتفال يوم الطفل المنتظر بعد ظهر يوم الجمعة في الثالث والعشرين من شهر كانون الاول حيث سيتم توزيع آلاف الهدايا على الاطفال الموجودين في ساحة المزار المتوافدين من كل مناطق لبنان ورعاياها .
 
لذا لنجاح هذا اليوم اجتمعت شبيبة مؤسسة فرسان الارز لتحضير الهدايا للمناسبة ولشرح خطة العمل وتقسيم المراكز في الساحة حيث سيتم توزيع الهدايا اما برنامج الاحتفال يبدا عند الساعة الرابعة بعد الظهر ببركة صاحب الغبطة والنيافة مار بشارة بطرس الراعي للاطفال الموجودين في ساحة المزار يدخل بعدها اكتر من ستين شخصية متنكرة بزي بابانويل وبعض الشخصيات المحببة عند الاطفال لخلق جو من الفرح واخذ الصور التذكارية مع الاطفال ليتم بعدها نزول عشر بابانويلات من الجيش اللبناني فرع المجوقل غوسطا من قبة البازيليك الى الساحة ليتم بعدها توزيع الدايا على الحضور وقد اعتمد آباء المزار توزيع الاطفال الى اربعة اقسام عمرية مقسمة حسب الالوان من عمر السنتين الى عمر الثالث عشر وما فوق ليتثنى لكل طفل ان ينال هديته ويحس بفرح العيد.
 
كما قام رئيس المزار الاب فادي تابت والآباء بحضور حشد من المؤمنين بصلاة البركة واضاءة الشجرة والمغارة تحضيرا لافتتاح موسم الاعياد في المزار كما ذكّر الاب تابت الحضور ببرنامج تساعية الميلاد في المزار التي ستبدأ يوم الخميس في الخامس عشر من شهر كانون الاول الجاري حيث سيتم الاحتفال بهذه اللتساعية عند الساعة السابعة والربع مساء، كما ذكّر الحضور بموعد قداس منتصف ليل في الرابع والعشرين من كانون الاول. وقداسات العيد في الخامس والعشرين منه حيث سيتم الاحتفال بالقداسات على مدار الساعة
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout