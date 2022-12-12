خاص- الرياض وميقاتي: غابت الصورة… وثباتٌ على عدم الإنخراط لبنانيا

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توقفت مصادر ديبلوماسية رفيعة عند استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فرأت فيه استكمالا للإتصال الذي حصل بينهما في ٤ كانون الأول ٢٠٢١، يوم أصرّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي كان يلتقي بن سلمان في سياق زيارته الى الرياض، على وليّ العهد أن يحادث ميقاتي هاتفيا، فكان الإتصال الثلاثي الذي لم يتعدّ الدقائق.

ولفتت المصادر الى أن الوصف الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية عن الإجتماع يكاد يكون طبق الأصل عن الوصف الذي أوردته عن الإتصال الهاتفي قبل اام ونيف، وظل عموميا (الإصلاحات ومنع الإساءة الى المملكة) مع إضافة رئاسية هي عبارة عن تشديد الرياض على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية.

وكان لافتا أن ميقاتي لم يحظ بصورة توثق لقاءه مع بن سلمان.

ورأت المصادر أن العلاقة اللبنانية - السعودية رسم إطارها العام وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود الذي أكد نهاية الأسبوع ثبات الرياض على موقفها أخد مساحة بائنة من الشأن اللبناني، مع عدم الرغبة في الخوض في عنوانيّ رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، سوى من باب التشديد على أن الأمر عند اللبنانيين. وهو ما يعني عمليا أن الرياض لا تزال ترفض أن تجاري باريس في الانخراط لبنانيا.

لكن المصادر استغربت ما سمّته تنكّر ميقاتي للدور الذي تظطلّع فيه باريس من أجل تطبيع علاقته بالقيادة السعودية، وحصره تصحيح العلاقة به شخصيا، خلاف ما تجاهر به القيادة الفرنسية.

وكان مقربون من رئيس حكومة تصريف الأعمال قد سربوا أخبارا عن زيارة سابقة قام بها الى الرياض شقيقه طه ميقاتي، تناولت في ما تناولت مسألة ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.