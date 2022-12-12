living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الوطن السورية: للمرة الثانية في يوم تركيا ترحّل 24 سورياً من أراضيها

12
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الوطن السورية: قامت سلطات الإدارة التركية أمس بترحيل 24 سورياً بسبب وجودهم غير النظامي في ولاية كليس، وذلك بعد يوم واحد على قيامها بترحيل 90 لاجئاً سورياً من أراضيها إلى مناطق سيطرة مرتزقتها الإرهابيين بريف مدينة إعزاز شمال حلب.

 

ونقلت مواقع إلكترونية معارضة عن وكالة «إخلاص» التركية، أن فرق قيادة الدرك بمقاطعة كليس ألقت القبض على 4 مهاجرين غير شرعيين في قرية كلبراسيت التابعة لناحية البيلي و20 مهاجراً غير نظامي في المنطقة الريفية بقرية ياغيز.

 

وأضافت: «تم ترحيل المهاجرين الذين قرروا القدوم إلى تركيا بشكل غير قانوني من سورية عبر بوابة كوبانبي الحدودية، وتم توقيف شخصين قاما بتهريب المهاجرين».

 

وليل الجمعة- السبت، رحّلت سلطات الإدارة التركية 90 لاجئاً سورياً من أراضيها إلى مناطق سيطرة مرتزقتها الإرهابيين بريف مدينة إعزاز شمال حلب عبر معبر باب السلامة الحدودي شمال المدينة.

 

وبين هؤلاء اللاجئين أطفال ونساء، وذكرت سلطات الإدارة التركية أن ترحيلهم جاء بسبب عدم استكمال بيانات خاصة بإقامتهم، إضافة لعدم وجود بطاقات حماية مؤقتة لدى بعضهم الآخر.

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout