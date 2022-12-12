الشيخ قاسم: كيف يحق لغيرنا أن يُنوِّع خياراته ويتَّجه نحو الشرق ولا يحقُّ لنا ذلك في لبنان؟

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

تعليقاً على القمة الخليجية الصينية، سأل نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، «كيف يحق لغيرنا أن يُنوِّع خياراته ويتَّجه نحو الشرق، ولا يحقُّ لنا ذلك في لبنان؟».

وكان قاسم أكد: «أننا حريصون كحزب الله على أمرين أساسيين خلال هذه المرحلة، الأول أن يتمّ انتخاب الرئيس بأسرع وقت ممكن، والثاني أن نبقى مواكبين لحاجات الناس ومتطلباتهم كي لا يكون الانهيار كبيرًا».

وأردف: «حتى نتمكن من إنجاز الاستحقاق الرئاسي بأسرع وقت ممكن لا بدّ من الاتفاق على مواصفات مشتركة بين الكتل المختلفة، من أجل أن نصل إلى تحديد الاسم الذي ينسجم مع هذه المواصفات»، موضحًا أن «المواصفات ثلاث، هي أولًا رعاية خطة للإنقاذ الاقتصادي المالي، ثانيًا قدرة الرئيس على التواصل والتعاون مع كل الأطراف الموجودين على الساحة، ثالثًا أن لا يكون الرئيس استفزازيًا بل يعمل بهدوء لمعالجة القضايا الخلافية».