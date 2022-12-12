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البناء: احتواء مطالب تركيا والسعودية دون أن تشعر سورية وإيران بالتخلي من الحلفاء

12
DECEMBER
2022
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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

لا زالت تردّدات القمم الصينية السعودية والخليجية والعربية تشغل المنصات الإعلامية والسياسية في واشنطن، ومحاولات استقراء ما بعد التموضع التركي والسعودي على الدور الأميركي في الشرق الأوسط والعالم، حيث تُجمع المقالات في الصحف الكبرى وخصوصاً ما كتبته فاينانشال تايمز ووول ستريت عن أن الحدث السعودي كبير، نفطياً لجهة الإعلان السعودي عن أن النفط في الخليج ليس عهدة أميركية، وكبير استراتيجياً حيث صارت الصين شريكاً في النفوذ في الخليج، وهي أصلاً أكبر شريك تجاري مع دول الخليج، وهذا يعني أن المرجعية في العلاقة الإيرانية الخليجية ستنتقل الى الصين كما انتقلت المرجعية في العلاقة التركية السورية إلى روسيا، وأن التمايز الروسي والصيني عن رأي الشريكين السوري والإيراني، ثبت أنه قادر على احتواء مطالب تركيا والسعودية دون أن تشعر سورية وإيران بالتخلي من الحلفاء، خصوصاً أن الصين وروسيا تشجّعان لغة التسويات والحوار وتقدّمان نفسيهما كضامنين للتفاهمات، والعروض الروسية الصينية لحلفاء كانوا بالأمس هم الأقرب لواشنطن، تأتي بعدما انهكت الحروب هذين الحليفين وثبت أن أميركا ليست جهة يمكن الاعتماد عليها لخوضها أو الوثوق بها للفوز بالحروب.

البناء
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