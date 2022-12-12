عناوين الصحف ليوم الأثنين 12 كانون الأول 2022

الأخبار: العائلة اللبنانية تتقلّص
أعلن رفضه ترشيح قائد الجيش وحذّر من العودة إلى ما قبل 2005: باسيل يمدّ جسور الحوار مع حزب الله
الديار: الراعي يُصرّ على تدويل الأزمة اللبنانيّة : لا حلول داخليّة
المسيحيّون يُطيحون مساعي بري الحواريّة مُجدّداً
ميقاتي ينجح أخيراً بلقاء بن سلمان... لا مفاعيل مُباشرة قريباً ؟
نداء الوطن: الراعي لا يرى بديلاً عن "التدويل"... وميقاتي يزوره "موضحاً" اليوم
باسيل "بعد السحسوح" الإعلامي: السيّد عندي "غير كل الناس"!
اللواء: تأكيد سعودي على أهمية انتخاب الرئيس.. والخلافات المسيحية تؤخّر التفاهم
ميقاتي إلى بكركي بعد عودته من الرياض.. وباسيل يُحذِّر حزب الله من التمسك بفرنجية
البناء: واشنطن تعترف بخسارة التموضع التركي والسعودي… وأوروبا تستعجل الحل مع روسيا / لقاء ابن سلمان وميقاتي يفتح الباب لأسئلة حول تغيير في وجهة الدور السعودي رئاسياً/ باسيل للحوار حول مشروع سياسي ينتج التفاهم على اسم الرئيس وتحديد الضمانات/
النهار: انفتاح سعودي ومرونة داخلية: خميس الحوار؟
الجمهورية: أسبوع الحوارات والعلاقات مع الرياض
التسوية تقترب
?l'orient le jour: Joseph Aoun au Qatar : un premier pas sur le chemin de Baabda