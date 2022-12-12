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أسرار الصحف ليوم الأثنين 12 كانون الأول 2022

12
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البناء: خفايا وكواليس


كواليس

قال مصدر دبلوماسي إيراني إن السعي لمقايضة التفاهم النووي من قبل الغرب بتخلي إيران عن مستوى علاقاتها الاقتصادية أو تعاونها العسكريّ مع كل من روسيا والصين محسوم بالرفض بالنسبة لطهران وقد تبلّغ الأوروبيون ذلك بصورة قاطعة.

 

خفايا

تخشى أوساط سياسية وأمنية فرنسية من تحول التشجيع الرياضي لكل من المنتخبين الفرنسي والمغربي الى أحداث أمنية في شوارع باريس وتخشى أوساط مشابهة حدوث الشيء نفسه في شوارع بيروت وتحوّله إلى انقسام طائفيّ.

 

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

تبيّن أنّ اجتماعاً طرابلسياً سياسياً كان يفترض عقده لمناقشة مسألة انتخاب مفتي طرابلس والشمال ولكن تمّ تأجيله لحين عودة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والنائب فيصل كرامي من السفر.

 

تشير أوساط سياسية إلى أنّ رئيس تيار سياسي حصل في زيارته الأخيرة إلى دولة اقليمية على تمويل بقيمة 30 مليون دولار أميركي.

 

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
إصطحب الرئيس ميقاتي معه إلى القمة العربية ــ الصينية في الرياض عدداً محدوداً من رجال الأعمال لفتح أبواب التعاون مع نظرائهم من الخليجيين والصينيين!

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