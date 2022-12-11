ما وضع التفاهم مع الحزب بعد جلسة الحكومة و رئاسة الجمهورية إلى أين؟ باسيل يكشف كافة التفاصيل! (مقتطفات)

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مقطفات من مقابلة رئيس التيار وتكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل مع الإعلامي ماريو عبود على ال LBC







الوزير باسيل لـ LBCI:

- شركة "فوري" لشقيق رياض سلامة تأخذ عمولة على السندات التي كان يصدرها مصرف لبنان فيما قانون النقد والتسليف واضح بمنع عمل اقرباء الحاكم باي عمل مرتبط بمصرف لبنان وبمنع العمولة على السندات

- بكل وقاحة اليوم يفكرون في التجديد لرياض سلامة



- ميقاتي بحمايته سلامة يحمي نفسه وهناك ارقام ووقائع تثبت ذلك واردة في وثيقة من ليختنشتاين

- التدقيق الجنائي تأخر 3 اشهر والحجة هي: كثرة الارقام والبيانات، أيجب ان نستبعد من اخر القبول بالتدقيق الجنائي بأنه يسعى لتأخير نتائج التدقيق؟

- نحضر عريضة اتهامية في مجلس النواب سنقدمها قريبا جدا في موضوع الحسابات المالية للدولة

- اعادة انتاج المنظومة نفسها والترويكا الرئاسية سنواجهها بكل قوتنا وانا كل يوم احارب هذه الترويكا. والسياسات التي اعتمدت من الـ90 الى الـ2005 دمرت لبنان والعودة اليها يقضي على لبنان

- لدي مصلحة شخصية ومرتبطة بالتيار بانتخاب فرنجية رئيسا للجمهورية ولكن ليس على صعيد البلد ولا افكر الا بمصلحة البلد لا بمصلحة التيار بعد 6 سنوات ولا بمصلحتي بعد 6 سنوات

- من الطبيعي ان يحدثني السيد نصرالله وغيره بما يطمئنني

- كيف لحزب الله أن يتمسك بمرشح لرئاسة الجمهورية نحن لا نؤيده

- اتفاق ترسيم الحدود افضل انعكاس للاستراتيجية الدفاعية حيث قامت الدولة بدورها والمقاومة بدورها وهذا النموذج وبنفس المقاربة يمكن ان نصنع رئيسا

- اتفاق معراب هو اتفاق على شراكة معينة لنجاح العهد وليس على ضرب العهد، جعجع هو من ضرب قلب اتفاق معراب والعهد ضُرب حينما حصل ما حصل في السعودية لرئيس الحكومة حينها سعد الحريري بغطاء من جعجع وانضرب عندما حصل ما حصل في 17 تشرين وكان جعجع جزءا من ذلك

- لست مع تدويل الأزمة و"ما بحب الخارج ان يكون وصي علينا"

- موضوع الأسماء لن أدخل به على الهواء والا سنكون غير جديين بها، وطرحت اسماء على البطريرك الراعي ولكنني لم أدخل بالأسماء مع السيد نصرالله

- لمست حرص البطريرك وهو لمس حرصنا على ضرورة انتخاب رئيس والتنسيق والتواصل مستمر بيننا وقلت له إنه يجب أن نختار كمسيحيين شخصا يكون ضمانة ويطمئن الجميع واولهم حزب الله



- ما عندي رب بالسياسة الا الله ولن أسكت عن أي خطأ

- لعدم تصوير اللامركزية (ولا لامركزية في العالم من دون مال) على انها تقسيم، ففرز النفايات ليس تقسيما ولا الانماء المتوازن ولا اعطاء البلديات صلاحيات والدولة المركزية اتت بالفشل والفساد ونحن اصحاب شعار "لبنان اصغر من ان يقسم"

- لورقة عمل تكون ضمانة للاسم المرشح ليكون رئيسا للجمهورية وتحدد مهامه

- انا حريص على الاحترام المتبادل مع حزب الله، لذلك قبلت بالسير بالورقة البيضاء لأن لا يوجد اتفاق على مرشح، ولكن ما فينا نضل هيك، والتيار سيعمل جدياً على أن يكون له مرشحاً

- نحن مع مبدأ الحوار والتشاور، ولكن لنجاح الحوار يجب ان يتم التحضير له. و"ما فيك بمطرح تكون ضاربني خنجر وبعدين تدعيني للحوار، فهناك جرح كبير، والرئيس بري لا يحتاج لمن يعلمه عن الميثاقية التي يصر على تطبيقها في مجلس النواب

- السيد نصرالله كان واضحا معي ان لا رئيس جمهورية خارج خياراتنا كتيار.. والحزب كان واضحا هذه المرة بالقول "نحن لسنا ملتزمين مع احد".. وهذا استحقاق يعنينا اولا ونحن نقول "تعوا نتفاهم"

- الفحوى من عدم ترشحي لرئاسة الجمهورية لعدم حشر أحد

- السيد نصرالله عندما يلتزم معي يلتزم للنهاية ولا أشكك بصدقه و لا استطيع تخيل الا يسعى حزب الله لتصحيح ما حصل

- سنشارك في الجسلة التشاورية الحوارية ولا نريد مشاكل مع أحد خصوصا مع حزب الله لأننا دفعنا الكثير للوصول إلى الاتفاق مع حزب الله

- لن نصوت لفرنجية ولجوزيف عون لرئاسة الجمهورية

- ردا على سؤال "ولن تترشح للرئاسة"؟ ما في شي اسمه "ولن"

- معادلة إما سليمان فرنجية أو جوزيف عون مرفوضة بمعنى أن تخييرنا بين اسمين فقط هو أمرٌ غير مقبول

- وحدة الطائفة الشيعية لا تقوم على حماية الفساد بل على مكافحة الفساد، رئيس المجلس حامي الفساد وحزب الله متمسك برئيس المجلس ولكن يمكننا أن نقول نحن والحزب "stop" ونبدأ في الممارسة بالخروج من النهج نفسه

- دورنا نحميه بروحنا ودمنا ونحن من مؤسسي هذه البلاد ولسنا نكرة في البلاد و"مش ساعة يلي بدك بتقبل فينا او ما بتقبل فينا"

- اختيار رئيس على قاعدة واحدة وهي حماية المقاومة غير مقبول، مع انني اكثر شخص يحمي المقاومة، ولكن حماية المقاومة تكون عبر حماية الدولة لأن الدولة هي المشروع ويجب ان يكون هدف المقاومة حماية لبنان واذا كان الحزب يرفض هذا الكلام فنحن امام خلاف كبير

- موضوع المراسيم التي يمعنون في اصدارها ولا يعودون عن الخطأ ليس شخصيا... فلا ميشال عون اليوم رئيس ولا انا ترشحت للرئاسة

- شخص السيد حسن له مكانة خاصة في عقلي وقلبي وافكر به بشكل مختلف عن كل الناس في السياسة في لبنان... اذا وضعنا جانبا الجنرال عون، السيد حسن هو عندي "غير كل الناس"

- هل يقبل "حزب الله" وغيره أن تصدر مراسيم كالتي صدرت؟ إن قبلوا فهذا يعني أنّ هناك مشكلة كبيرة والأمر أبعد من التفاهم ونحن لن نقبل بالعودة الى ما قبل العام 2005

- حزب الله ينطلق من أنه يريد رئيسا يحمي المقاومة وأن هناك جبران باسيل وسليمان فرنجية وأنا لست مرشحا فبقي فرنجية والحزب حاول إقناعي لماذا فرنجية وانا لم أقتنع

- ما حصل بموضوع الجلسة كبير جدا، فحتى لو لم يكن هناك اتفاق، هل من الطبيعي في بلد مثل لبنان، بنظامه ودستوره وميثاقه، ان تنعقد حكومة تصريف اعمال لاقرار بنود قسم كبير منها غير ضروري، في غياب رئيس الجمهورية وثمانية وزراء يمثلون مكونا اساسي؟

- نبّهت من الفوضى الدستورية قبل الدخول بالفراغ حتّى وتحدثت بالموضوع مع حزب الله وبكركي

- في موضوع انعقاد جلسة الحكومة وتحديداً هذه المرّة لم يحصل اتّفاق مباشر مع نصرالله ولشخصه مكانة خاصة عندي وقصدت بالـ"صادقين" حزب الله وليس نصرالله وتفاهم ما مخايل على المحك

- لا قيمة لأي تفاهم وطني يناقض الشراكة المتوازنة ووسط عدم احترام الشراكة فإننا نصبح بمشكلة ميثاق

- كلامي في بيان "التيار" لم يكن موجهاً إلى السيد نصرالله وفي موضوع عقد جلسات الحكومة لم يحصل أي اتفاق معه شخصياً وبعبارة الصادقين قصدتُ "حزب الله"

- التفاهم مع حزب الله لم يسقط بعد، ولبنان قائم على الشراكة المتوازنة، وحتى عندما انتقلنا من الجمهورية الاولى الى الثانية تم احترام الميثاقية والتي هي سبب وجود لبنان بأكمله

- تفاهم مار مخايل على المحك، وهذا الكلام ليس بجديد، لأنه نتيجة عدم تحقيق نتائج التفاهم