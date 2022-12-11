بو صعب بعد لقائه رئيس وزراء قطر: النجاح بتنظيم كأس العالم مصدر اعتزاز لكل عربي

A + A -

استقبل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في قطر دولة نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بو صعب و قد تخلل اللقاء عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ونقاش بعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك و منها ما يستوجب المتابعة.

وكان بو صعب قد توجه الى قطر بناء على دعوة رسمية وجهت له من مجلس الشورى في دولة قطر لعقد اجتماعات مع نائب رئيس المجلس الدكتورة حمدة السليطي وعدد من روؤساء اللجان و قد حضر الاجتماعات القائمة باعمال السفارة اللبنانية في قطر السفيرة فرح بري والمستشارين رمزي مجاعص و مروان حايك .

وشملت الدعوة التي وجهت لبوصعب حضور جانب من مباريات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وفي ختام الزيارة، شكر بو صعب دولة قطر قيادة وحكومة و شعبا على حفاوة الترحيب و حسن الاستقبال مؤكدا ان نجاح قطر بتنظيم كأس العالم يعد حدثا تاريخيا و مصدرا لفخر و اعتزاز كل مواطن عربي.