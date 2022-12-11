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اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين: موقفنا واحد وواضح بالاضراب

11
DECEMBER
2022
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أعلنت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي أن ” المدارس والثانويات الرسمية اكدت عدم الالتزام بقرار الرابطة المُعيب والمُسيس بالتعطيل القسري يومين والذي لا فائدة منه سوى حفظ ماء وجه الرابطة”.

وقالت في بيان: “خطوة مباركة للاساتذة المتعاقدين والملاك والمدراء الذين رفضوا استخفاف الرابطة بهم وبحقوقهم، وبعدم عودتها للجمعيات العمومية لان الاساتذة موقفهم واحد وواضح بالاضراب حتى يدفع وزير التربية حقوقهم لا بنصف اضراب  وبتعطيل قسري لا يمت الى العمل النقابي بصلة”.

وأشارت الى أن “المدارس والثانويات التي ستلتزم الاضراب يومين عددها محدود، وهي بطبيعة الحال أو تعود لمدراء هم أعضاء في الرابطة أو على علاقة مع المكاتب التربوية”.

واعتبرت اللجنة ان “أصحاب الكرامة ردوا بالرد المناسب على قرار الرابطة مما يثبت مرة جديدة ان لو كان لها شيء من عزة النفس لاستقالت بدل من نسفها العمل النقابي وحقوق المعلمين وهيبة التعليم الرسمي”،

وختمت: “أن  حقوق الأساتذة من حوافز وبدل نقل ومستحقات ما زالت في ذمة وزير التربية، وعدم دفعها سيؤدي الى رمي العام الدراسي في التهلكة، فحين ينفد صبر الأساتذة سيترحم الجميع على القطاع التعليمي في لبنان”.

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