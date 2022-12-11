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حاول إيصال مواد مخدّرة إلى أحد السجناء في رومية بعد أن خبّأها في مكان حسّاس في جسده... وعناصر السجن توقفه بالجرم المشهود!

11
DECEMBER
2022
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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ، أنه بتاريخ 28-12-2022، وأثناء زيارة: ع. ك. (مواليد عام 1999، لبناني) الى سجن رومية – مبنى المحكومين، للنزيل: ع. م. (مواليد عام 1997، سوري)، أقدم على استخراج كميّة من المخدّرات عبارة عن 70 حبّة مخدّرة نوع "بيبومورفين" وحوالي 35 غ من مادّة حشيشة الكيف من مكان حسّاس في جسمه، وفي خلال خروجه من غرفة المواجهة وضعها في عبوة مياه فارغة تستخدم "كسلة"، كانت مربوطة بخيط نايلون مدلاّة من شباك إحدى الغرف المطلّة على الباحة الخارجيّة للسجن. وعلى الفور، تمكّن عناصر السجن من توقيفه بالجرم المشهود.

وبحسب البلاغ، فإنه بالاستماع اليه، اعترف بما نُسب إليه، وبأنّه أدخل الممنوعات إلى السجن بالتنسيق مع سجينٍ آخر يُدعى: ع. س. (مواليد عام 1999، لبناني)، كما تبيّن أنه زعم بأنّ لديه صلة قرابة مع (ع. م.) – كان الأخير قد زوّده باسمه - بغية الدخول الى السجن وإيصال كمية الممنوعات المضبوطة.

وأكدت هذه المديرية العامة أن التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص.

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