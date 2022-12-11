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في شأن الموقف من دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار، اشار مصدر نيابي في التيار الوطني الحر لـ”الديار” الى أن تكتل لبنان القوي سيعلن موقفه في اجتماعه يوم الثلاثاء، لكنه لم يستبعد ان يعلن رئيس التيار جبران باسيل موقفاً من الدعوة للحوار في حديث تلفزيوني اليوم.

واضاف المصدر “ان اجواء التكتل تجاه موضوع الحوار ايجابية عموما لاننا نعتقد ان لا بديل عنه، ونحن لا نمانع في الحوار والتوافق على الاستحقاق، لكننا لم نأخذ بعد موقفاً من دعوة الرئيس بري”.

ولفت الى ان الحوار يحتاج الى مناخ مناسب لان اي تصعيد او تصرف تصعيدي او توتيري كما حصل مؤخرًا باجتماع محلس الوزراء للحكومة المستقيلة يؤثر حكمًا على الحوار. والشرط الاساسي للذهاب الى الحوار هو الذهاب في مناخ ملائم في هذا الاطار.