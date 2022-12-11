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طقس لبنان: الى متى يستمر الاستقرار الجوي؟

11
DECEMBER
2022
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يؤثر استقرار جوي على لبنان مع استمرار الإرتفاع بدرجات الحرارة اليوم. ويتوقع أن يستمر الاستقرار الجوي لغاية يوم غد الاثنين يليه طقس متقلب مع بعض الأمطار وانخفاض بدرجات الحرارة منتصف الاسبوع المقبل.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٦ و٢٣ درجة، بقاعا بين ٧ و٢٠ وعلى الـ١٠٠٠متر بين ١٢ و١٩ درجة
٢- الجو: قليل السحب
٣- الرياح: شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٣٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٩٠ ٪؜
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٨ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الاثنين: الطقس مستقر نسبياً وغائم مع تشكل ضباب على الجبال ودرجات الحرارة تتراوح بين ١٥ و٢٣ درجة ساحلا، بين ٧ و٢٠ بقاعاً وبين ٩ و١٩ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س.

الثلاثاء: الطقس غائم مع تشكل ضباب على الجبال وتتساقط أمطار محلية وثلوج خفيفة على الـ٢١٠٠ متر ودرجات الحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٣ و٢٠ درحة ساحلا، بين ٦ و١٦ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٢٥كم/س.

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