عناوين الصحف ليوم الأحد 11 كانون الأول 2022

A + A -

الديار: اتساع التجاوب النيابي مع حوار بري والجلسة معلّقة على «الجواب النهائي» للقوات والتيار

بكركي لحوار مسيحي ــ مسيحيي بالمفرّق بعد رفض جعجع لدعوة باسيل

هل يحضر ترشيح فرنجية مطلع العام الجديد... وماذا عن فرصة انتخاب عون ؟



الأنباء الكويتية: أزمة لبنان في كل مكان.. ودعوة عون وباسيل إلى حوار مسيحي في بكركي تصطدم بسوابق الداعين غير المشجعة



النهار: ترقّب الأجوبة على العرض الحواري... ولي العهد السعودي اجتمع مع ميقاتي

الشرق الأوسط: الانقسامات حول عقد جلسة الحكومة اللبنانية تفاقم الخلافات الداخلية

حزب «القوات» يهاجم مواقف باسيل بعد لقائه الراعي... وجعجع يدعو إلى «تغيير جذري»



الوطن السورية: قلعه جي لـ«الوطن»: توقيت الشائعة مرتبط بظروفنا الحالية وهدفها إثارة الذعر والبلبلة … «المركزي»: لدينا سيولة لسنوات وليس لأشهر ومخزون كافٍ من القطع الأجنبي