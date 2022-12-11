الديار: تأكيد على الحرص على العلاقة بين التيار والحزب... والوطني الحر: ليس مقبولا تجاوز الاجماع والتمثيل المسيحي

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

على صعيد ااعلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر، إن مصادر الطرفين عبرتا للديار عن حرصهما على العلاقة في ما بينهما، مع الاخذ بعين الاعتبار مراجعة ومعالجة تداعيات ما جرى.

وقال مصدر نيابي في التيار الوطني الحر لـ» الديار» ردا على سؤال حول هذا الموضوع: «نحن حريصون على العلاقة مع الحزب، لكن هذا لا يعني اننا لسنا بحاجة الى البحث بعمق في كل ما جرى لكي تستقيم العلاقة من جديد على اسس واضحة اكثر».



واضاف « ان ما حصل هو امر كبير جدا بالنسبة لنا، ولا نستطيع ان نقلل من شانه، وان اجتماع مجلس الوزراء لحكومة تصريف الاعمال من دون اجماع هو امر غير بسيط ولا يجوز المرور عليه مرور الكرام او تجاهل مخاطره. ليس مقبولا تجاوز الاجماع او تجاوز الغطاء والتمثيل المسيحي بهذا الشكل او باي شكل اخر، ولا يجوز ايضا الموقف المسيحي في داخل الحكومة وخارجها وبكركي وموقعها على وجه الخصوص «.