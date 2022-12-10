حمية يعلن من مركز جرف الثلوج في فاريا: آليات وزارة الأشغال العامة والنقل أصبحت على أتم الجهوزية

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إستكمالًا للجولات التي يقوم بها وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية على المرافق العامة التابعة للوزارة، قام اليوم بجولة تفقدية على عدد من مراكز جرف الثلوج المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، مستطلعًا أحوال العاملين والمياومين وهواجسهم، مؤكدًا أن آليات جرف الثلوج التي لم تتلقى الصيانة منذ أكثر من عامين والتي كانت شبه متوقفة عن العمل تتم صيانتها إستعدادًا لجرف الثلوج ومنعًا لتقطيع أوصال المناطق بعضها عن بعض، وذلك نظراً لما لعملية فتح الطرقات من أهمية على الصعد السياحية والإجتماعية فضلًا عن الإقتصادية والمالية.



وأشار حمية إلى أن الهم الأول لدينا في الوزارة هي السلامة المرورية على الطرقات كافة، والتي لن نرض بأن تتقطع أوصالها وحتى لو بالثلج الأبيض، أما همنا الثاني فهو الدخول إلى موسم السياحة الشتوية بكل أريحية على أبواب موسم الأعياد المقبلة.



وطمأن رؤساء المراكز والبلديات وكل المهتمين بالسياحة الشتوية بأنه تم استكمال الإستعدادات لاستقبال موسم الثلوج.



وأكد حمية أن لبنان بلد عزيز على قلوبنا جميعًا، مكرراً أنه ليس بلدًا فقيراً أو عاجزًا إنما هو بلد يعاني.



ودعا الجميع إلى التكاتف والتعاون لمساعدة وطنه على النهوض، كاشفًا أن باصات الهبة الفرنسية قد تم تسجيلها بالأمس، وذلك بعد معاناة طويلة، مؤكدًا أننا نعد في مصلحة سكك الحديد والنقل آلية للبدء بتسييرها سريعًا على خطوط السير، معلنًا أن تفاصيل ذلك سنعلنه في بحر الأسبوع المقبل.