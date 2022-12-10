living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حمية يعلن من مركز جرف الثلوج في فاريا: آليات وزارة الأشغال العامة والنقل أصبحت على أتم الجهوزية

10
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

إستكمالًا للجولات التي يقوم بها وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية على المرافق العامة التابعة للوزارة، قام اليوم بجولة تفقدية على عدد من مراكز جرف الثلوج المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، مستطلعًا أحوال العاملين والمياومين وهواجسهم، مؤكدًا أن آليات جرف الثلوج التي لم تتلقى الصيانة منذ أكثر من عامين والتي كانت شبه متوقفة عن العمل تتم صيانتها إستعدادًا لجرف الثلوج ومنعًا لتقطيع أوصال المناطق بعضها عن بعض، وذلك نظراً لما لعملية  فتح الطرقات من أهمية على الصعد السياحية والإجتماعية فضلًا عن الإقتصادية والمالية.

وأشار حمية إلى أن الهم الأول لدينا في الوزارة هي السلامة المرورية على الطرقات كافة، والتي لن نرض بأن تتقطع أوصالها وحتى لو بالثلج الأبيض، أما همنا الثاني فهو الدخول إلى موسم السياحة الشتوية بكل أريحية على أبواب موسم الأعياد المقبلة.

 


وطمأن رؤساء المراكز والبلديات وكل المهتمين بالسياحة الشتوية بأنه تم استكمال الإستعدادات لاستقبال موسم الثلوج.

وأكد حمية أن لبنان بلد عزيز على قلوبنا جميعًا، مكرراً أنه ليس بلدًا فقيراً أو عاجزًا إنما هو بلد يعاني.

ودعا الجميع إلى التكاتف والتعاون لمساعدة وطنه على النهوض، كاشفًا أن باصات الهبة الفرنسية قد تم تسجيلها بالأمس، وذلك بعد معاناة طويلة، مؤكدًا أننا نعد في مصلحة سكك الحديد والنقل آلية للبدء بتسييرها سريعًا على خطوط  السير، معلنًا أن تفاصيل ذلك سنعلنه في بحر الأسبوع المقبل.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout