داليا داغر تتحدّى من أجل "تيليتون سطوح بيروت ": 10 ساعات بثّ متواصلة هذا الاحد على فيسبوك!

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أعلنت جمعية "سطوح بيروت" في بيان، أنها "في إطار التحديات التي أطلقتها بمناسبة العيد العاشر لـ"تيليتون سطوح بيروت" تحت شعار "We are ten"، تقوم مؤسسة ورئيسة الجمعية الاعلامية داليا داغر ببث مباشر لمدة 10 ساعات على صفحتها الرسمية على موقع "فيسيوك" يوم الأحد 11 كانون الأول، من الثانية عشرة ظهرا حتى العاشرة مساء".

ولفت البيان الى أن داغر "تستضيف خلال البث معنيين بالشأن الصحي والاجتماعي والانساني من لبنان ومن الاغتراب. كما تستعرض الحالات الصحية التي سيتبناها التيليتون لهذا العام من اجل دعمها وجمع التبرعات لها".

وأوضح أن "هذه الخطوة تهدف الى تعزيز حملة التوعية حول اهمية التيليتون، ولكي يصل الى اكبر عدد من المتابعين لا سيما خارج لبنان، حيث سيتضمن البث عدة تقارير ومحطات مع شخصيات من الاغتراب اللبناني".

وذكر بأن "تيليتون سطوح بيروت الذي سيجري في 23 كانون الاول، يشكل منذ 10 سنوات، دعوة سنوية الى كل اللبنانيين من المقيمين والمنتشرين، الى مساعدة الحالات والعائلات المحتاجة لتحدي مرضها واحتياجاتها من خلال تبرعاتهم ووحدتهم".