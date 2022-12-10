living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الاتحاد العمالي: بناء 3 مصانع جديدة للأدوية خطوة رائدة نحو نقل الاقتصاد من ريعي الى منتج

10
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

إعتبر الاتحاد العمالي العام، في بيان، أنّ "ما كشفه مستشار مؤسسة "إيدال" عباس رمضان عن قرار ببناء ثلاثة مصانع للأدوية في ثلاث مناطق يصل الاستثمار فيها الى ما يلامس المئتي مليون دولار أميركي في العام 2023، يشكّل بشرى للصناعة اللبنانية وللإقتصاد لأننا بذلك نضع اللبنة الأساسية في درب الإنتقال من الاقتصاد الريعي الذي دمّر الاقتصاد الوطني الى اقتصاد انتاجي ينقذ هذا الاقتصاد وينقله من الإستيراد الى الاكتفاء الذاتي والى التصدير والحصول على العملة الصعبة، خصوصاً إذا ما توسّعت وترسّخت هذه السياسة وتعمّمت على مختلف القطاعات الصناعية والزراعية وصناعات التكنولوجيا الحديثة".

وبارك "هذه الخطوة الرائدة والواعدة لهؤلاء المستثمرين الشجعان في ظل كل هذه المخاطر ولمؤسسة "إيدال" التي لطالما كانت لها اليد الطولى في دعم الإنتاج المحلي وتصدير منتجاته".

ولفت الى ان "منافعها الوطنية والاقتصادية والاجتماعية تؤمّن فرص عمل لأكثر من 600 عامل وموظف من الخريجين الجامعيين المميزين وتساهم في الحد من هجرة الكفاءات ومن تفشي ظاهرة البطالة، تتوزّع على مناطق الأطراف في الشمال والجنوب والبقاع وهي مناطق لطالما اشتكت من الحرمان التاريخي في مجال التنمية، تضع حدا لهيمنة شركات استيراد الدواء واحتكاره من قبل حفنة قليلة تحكمّت تاريخياً في نوعية وكمية الأدوية وتسعيرها من دون أي منافسة في حين أنّ حجم سوق الدواء في لبنان بلغ حوالي 2.3 مليار دولار".

وأشار الى ان "هذه المصانع تساهم في التوسّع في إنتاج أدوية (الجينيريك) التي لا يزيد حجمها في السوق المحلية الراهنة عن 10 بالمائة وهي سوق تتوسّع الى إنتاج نوعي لصناعة "الأبر" وأدوية ال Syrop والأهمّ إنتاج أدوية للأمراض السرطانية التي يقضي بسبب فقدانها وارتفاع أسعارها العديد من المرضى كل يوم"، منوها بهذه الخطوة "التي كشفت تقصير المصارف التجارية والاستثمارية في لعب دورها التنموي وتحوّل العديد منها الى شركات لا أكثر ولا أقلّ وكان لمؤسسة "إيدال" الفضل في ذلك فهي تضع حدّاً لهذا النزيف الهائل للعملات الصعبة من أموال المودعين وتوفّر على البلاد المزيد من الإفلاس وتؤمّن تصدير 40% من انتاجها إذا فاض عن حاجة السوق المحلية".

ودعا الاتحاد العمالي الى "دعم هذه السياسة الوطنية السليمة من جميع اللبنانيين ومنع عرقلتها وصيانتها من ردود فعل المتضررين الذين سيحاربونها كما فعلوا قبل أكثر من خمسة عقود مع وزير الصحة الراحل الدكتور إميل بيطار".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout