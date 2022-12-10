بالصورة- مطلوب خطير يقع في قبضة الأمن!

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

"بنتيجة الجهود الحثيثة والمتابعة الاستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، تمكّنت من تحديد مكان وجود أحد المطلوبين الخطرين، ويدعى:

ع. و. (من مواليد عام 1989، لبناني)

وهو مطلوب بموجب /6/ ملاحقات قضائية، منها مذكّرات توقيف بجرائم تأليف عصابة وسرقة وسلب ومحاولة قتل، وخلاصة حكم بالحبس مدّة /15/ سنة بجرم تأليف عصابة إرهابية، وتأليف جمعية لارتكاب الجنايات على الناس والأملاك والنّيل من هيبة الدّولة، وخلاصة حكم مؤبّد بجرم سلب بقوّة السّلاح، ومذكّرة إلقاء قبض بجرم تأليف عصابة إرهابية لارتكاب الجنايات والنّيل من صفة الدّولة.

أعطيت الأوامر للعمل على مراقبته وتوقيفه بما أمكن من السرعة.

بتاريخ 3-12-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريّات الشّعبة عملية خاطفة في بلدة دورس البقاعية، أسفرت عن توقيفه.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".