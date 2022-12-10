هذا ما كشفه زهران عن التهديد الاسرائيلي بضرب مطار بيروت

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كتب مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران، في تغريدةٍ على حسابه عبر "تويتر": "يُدرك الصهاينة قبل سواهم أن للمقاومة طرقها في نقل الصواريخ والمطار ليس واحداً منها".

وأضاف، "المقصود من الحملة "الإسرائيلية" الممنهجة قطع آخر شرايين الوصل بين لبنان المُقيم والمغترب وبخاصة مع اقتراب عطلة الأعياد وما سيشهده المطار من زحمة مسافرين يحملون معهم ملايين الدولارات لذويهم".

يُذكر أن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل", أفادت يوم الخميس, بأنّ "تل أبيب حذرت من أنها قد تنفذ ضربات على مطار بيروت لإحباط عمليات تهريب الأسلحة".