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منخفض جوي بطريقه إلى لبنان والذروة في هذا الموعد..

10
DECEMBER
2022
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أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية ان منطقة من الضغط الجوّي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بسبب نشاط المرتفع شبه مداري على المنطقة، وسوف يشهد لبنان ارتفاعاً بدرجات الحرارة بسبب هبوب رياح جنوبية شرقية معتدلة، مصدرها شبه الجزيرة العربية، فيكون طقس الويك اند مشمس قليل الغيوم وقليل الرطوبة التي ستسجل 50% على الساحل.
بالمقابل، يسيطر منخفض جوي عالي الفعالية على اليونان سوف ينحرف نحو تركيا يومي الاحد والاثنين ليبدأ تأثيره على لبنان اعتبارا من يوم الثلاثاء فيتحول الطقس الى غزير الامطار بين بعد الظهر ومساءً تترافق مع عواصف رعدية وتساقط البرد ويدخل المنخفض ذروة نشاطه يوم الاربعاء.

الحرارة على الساحل: 22 نهاراً و 17 ليلاً

في البقاع: 18 نهاراً و 09 ليلا

على الجبال 1200 متر: 17 نهاراً و 08 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 11 نهاراً و 02 ليلاً

الرياح: جنوبية شرقية سرعتها بين 10 و 30 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1020hpa

الرطوبة: 75%

حالة البحر :منخفض الموج، حرارة المياه 24 درجة

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