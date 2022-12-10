living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"جمعيّة عدل ورحمة": حقوق الإنسان المتعثّرة في مهبّ الريح

10
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن أمانة سرّ "جمعيّة عدل ورحمة" البيان التالي:
"يصادف العاشر من كانون الأول "اليوم العالمي لحقوق الإنسان" ويندرج تحت شعار "الكرامة والحرية والعدالة للجميع".
تمرّ هذا العام الذكرى السنوية الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة. تدعو وثيقة الإعلان إلى متابعة مسيرة النضال من أجل تفعيل تلك الوثيقة وتثبيتها من خلال الثقافة والوعي والتربية على تطبيق القوانين واحترامها، والمحافظة على القيم والأخلاق والمبادئ الصحيحة".
أضاف البيان: "بالتأكيد تسهم تلك "المنظومة" الصحيحة والسليمة في إرساء عالم يسوده الأمان والتسامح والتضامن، فضلا عن العدالة والحرية واحترام كرامة الإنسان. من خلال نضالها المستميت على مدى أكثر من خمس وعشرين سنة، تركز الجمعيّة على أهمية وضرورة تثبيت حقوق الإنسان التي أضحت في بلاد الأرز في مهب الريح".
بعقليني
في المناسبة تحدث الأب الدكتور نجيب بعقليني، رئيس جمعيّة عدل ورحمة مؤكدًا أن "النضال يبقى، أكثر من أي وقت مضى، حاجة ملحة، لحماية حقوق الإنسان والمساواة بين الناس والمحافظة على كرامتهم، وتأمين ما يلزم من مأكل ومسكن وطبابة وتعليم وغيرها من حقوقهم الأساسية والبديهية، في هذا الزمن الصعب، من أجل استمرار الحياة على كوكب الأرض، بعزة وكرامة ورقي، كما أرادها الخالق السماوي".
ودعا الأب بعقليني "مواطني بلاد الأرز إلى إعادة بناء سلّم القيم بثبات، وبشكل أكثر وضوحًا وشفافية، من خلال إدراج حقوق الإنسان في صميم تفعيل الجهود للحدّ من الانهيار على الصعد كافة، لا سيّما الأخلاق التي هي على طريق الاندثار".
تابع: "لا بدّ من تضافر الجهود للحدّ من ترنح حقوق الإنسان وتطايرها في مهبّ الريح، واستمرارية النضال في سبيل حقوق المواطنين والدفاع عنها ودعمها ورصدها، وتحقيق العدالة بجو من المساواة والحرية والكرامة للجميع التي يضمنها القانون والنظام والقضاء النزيه والسياسة الصحيحة والسليمة والسلطة القادرة... كل ذلك يقود إلى تنمية مستدامة وتعافٍ اقتصادي".
اعتبر الأب بعقليني أن" الفقر والعوز يشكلان إهانة للشعب اللبناني ويمسّان حقوقه الاقتصادية والاجتماعية وحتى "الوجودية"، من هنا يحثنا هذا الوقت الصعب على تجديد التزامنا بجميع حقوق الإنسان من خلال "عقد اجتماعي" يهدف إلى إعادة الحياة الكريمة إلى كلّ اللبنانيين، حياة يسودها السلام والأمان".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout