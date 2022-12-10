"جمعيّة عدل ورحمة": حقوق الإنسان المتعثّرة في مهبّ الريح

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صدر عن أمانة سرّ "جمعيّة عدل ورحمة" البيان التالي:

"يصادف العاشر من كانون الأول "اليوم العالمي لحقوق الإنسان" ويندرج تحت شعار "الكرامة والحرية والعدالة للجميع".

تمرّ هذا العام الذكرى السنوية الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة. تدعو وثيقة الإعلان إلى متابعة مسيرة النضال من أجل تفعيل تلك الوثيقة وتثبيتها من خلال الثقافة والوعي والتربية على تطبيق القوانين واحترامها، والمحافظة على القيم والأخلاق والمبادئ الصحيحة".

أضاف البيان: "بالتأكيد تسهم تلك "المنظومة" الصحيحة والسليمة في إرساء عالم يسوده الأمان والتسامح والتضامن، فضلا عن العدالة والحرية واحترام كرامة الإنسان. من خلال نضالها المستميت على مدى أكثر من خمس وعشرين سنة، تركز الجمعيّة على أهمية وضرورة تثبيت حقوق الإنسان التي أضحت في بلاد الأرز في مهب الريح".

بعقليني

في المناسبة تحدث الأب الدكتور نجيب بعقليني، رئيس جمعيّة عدل ورحمة مؤكدًا أن "النضال يبقى، أكثر من أي وقت مضى، حاجة ملحة، لحماية حقوق الإنسان والمساواة بين الناس والمحافظة على كرامتهم، وتأمين ما يلزم من مأكل ومسكن وطبابة وتعليم وغيرها من حقوقهم الأساسية والبديهية، في هذا الزمن الصعب، من أجل استمرار الحياة على كوكب الأرض، بعزة وكرامة ورقي، كما أرادها الخالق السماوي".

ودعا الأب بعقليني "مواطني بلاد الأرز إلى إعادة بناء سلّم القيم بثبات، وبشكل أكثر وضوحًا وشفافية، من خلال إدراج حقوق الإنسان في صميم تفعيل الجهود للحدّ من الانهيار على الصعد كافة، لا سيّما الأخلاق التي هي على طريق الاندثار".

تابع: "لا بدّ من تضافر الجهود للحدّ من ترنح حقوق الإنسان وتطايرها في مهبّ الريح، واستمرارية النضال في سبيل حقوق المواطنين والدفاع عنها ودعمها ورصدها، وتحقيق العدالة بجو من المساواة والحرية والكرامة للجميع التي يضمنها القانون والنظام والقضاء النزيه والسياسة الصحيحة والسليمة والسلطة القادرة... كل ذلك يقود إلى تنمية مستدامة وتعافٍ اقتصادي".

اعتبر الأب بعقليني أن" الفقر والعوز يشكلان إهانة للشعب اللبناني ويمسّان حقوقه الاقتصادية والاجتماعية وحتى "الوجودية"، من هنا يحثنا هذا الوقت الصعب على تجديد التزامنا بجميع حقوق الإنسان من خلال "عقد اجتماعي" يهدف إلى إعادة الحياة الكريمة إلى كلّ اللبنانيين، حياة يسودها السلام والأمان".