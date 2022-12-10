عناوين الصحف ليوم السبت 10 كانون الأول 2022

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الأخبار

لا انتخابات بلدية كرمى للمناصفة!

بكركي لم تقتنع بعد بدورها كمرجعية لأي مرشح رئاسي: هل اجتمع ميقاتي مع ابن سلمان؟

البناء

القمم الصينية في الرياض تطلق مرحلة جديدة خليجياً وعربياً الأولوية فيها ليست لمواجهة إيران طهران تنجح بالسيطرة على الشارع وإفشال أيام «الملحمة» التي انتهت أمس بصفر تظاهرات بري يبدأ المشاورات… وعون وباسيل في بكركي لصناعة توازن جديد حكومياً ورئاسياً

الجمهورية

الحوار الرئاسي يختبر التناقضات.. وبري يريــده منتجا ً.. تأكيد خليجي على دعم لبنان

اللواء

لبنان في قمم الرياض: دعم مواجهة الإرهاب واتفاق اللبنانيين على الرئيس

يوم عوني «بلا طحين» في بكركي: الراعي غير متحمس للقاء مسيحي.. وجعجع لن يُجرِّب باسيل مجدداً

ولي العهد السعودي نتطلع لشراكة جديدة مع الصين.. وشي:العلاقات شهدت تطورا كبيرا

الديار

استمرار في سوء ادارة الشأن العام ولا اصلاحات بل اعباء اضافية على المواطن