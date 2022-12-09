نقابة موظفي الخليوي: مستمرون في الإضراب الى حين التوصل الى نتائج ملموسة

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أعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي الاستمرار في التوقف عن العمل الى حين وصول الاتصالات الإيجابية الى نتائج ملموسة.

وقالت في رسالة الى الموظفين: ان التوقف عن العمل لم يكن يوما ضد اهلنا المواطنين. وما حدث اليوم جاء نتيجة الإتصالات الإيجابية مع رئيس لجنة الإتصالات النائب إبراهيم الموسوي الذي اكد بما يمثل انه يقف بجانبكم وجانب حقوقكم.

ونظرا الى اننا لم نصل الى الخواتيم المرجوة بوضع آلية واضحة لتحصيل الحقوق، نعلن استمرارنا بالتوقف عن العمل لحين وصول الاتصالات الإيجابية الى نتائج ملموسة.