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في إطار التحديات التي أطلقتها جمعية "سطوح بيروت" بمناسبة العيد العاشر لـ"تيليتون سطوح بيروت" تحت شعار "We are ten" يوم 23 كانون الأول الجاري، تقوم مؤسّسة ورئيسة الجمعية، الاعلامية داليا داغر ببثّ مباشر لمدة 10 ساعات على صفحتها الرسمية على موقع "فيسيوك" يوم الأحد 11 كانون الأوّل من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة العاشرة مساء.

وتستضيف داغر في خلال البثّ معنيين في الشأن الصحي والاجتماعي والانساني من لبنان ومن الاغتراب، كما تستعرض الحالات الصحية التي سيتبنّاها التيليتون لهذا العام من اجل دعمها وجمع التبرّعات لها.

وتهدف هذه الخطوة الى تعزيز حملة التوعية حول اهمّية التيليتون، ولكي يصل الى اكبر عدد من المتابعين لا سيّما في خارج لبنان، حيث سيتضمّن البثّ عدّة تقارير ومحطّات مع شخصيات من الاغتراب اللبناني.

ويشكّل "تيليتون سطوح بيروت" منذ 10 سنوات، دعوة سنوية الى كلّ اللبنانيين من المقيمين والمنتشرين الى مساعدة الحالات والعائلات المحتاجة لتحدي مرضها واحتياجاتها من خلال تبرعاتهم ووحدتهم.