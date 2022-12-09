فعاليات اليوم ال7 لمعرض بيروت العربي الدولي للكتاب: ألآف الزوار وعشرات التواقيع وندوات أبرزها "النهوض في مواجهة الانهيار"

A + A -

يتابع معرض بيروت العربي الدولي للكتاب الـ64 إستقباله للزوار وتنظيم فعالياته وسط زحمة من الحشود شهدها اليوم السابع، تميزت إلى جانب الطلاب الذين تجاوز عددهم الألف من 37 مؤسسة تعليمية من مختلف المناطق، وحضور ملفت لفعاليات سياسية وثقافية وإجتماعية حضرت للمشاركة في نشاطات المعرض التي تنوعت بين حفلات تواقيع الكتب والندوات والمحاضرات.



ندوة حول كتاب "أيام مئات في إيران قبل الثورة"

وإستهل نشاط اليوم السابع بندوة نظمها "دار الأمير" حول كتاب "أيام مئات في إيران قبل الثورة" لمؤلفته الدكتورة دلال عباس،أدارالجلسة الدكتور محمد حسين بزي وشارك فيها كل من الدكتورحسن جابروالدكتورعبد الملك سكرية بحضورالكاتبة عباس.



وقدم بزي الكاتبة دلال عباس قائلاً:"هي الأستاذة المترجمة الباحثة العالمة المحققة الأديبة كلها ألقاب تحكي دلال عباس وتحاكيها،لكن ثمة لقب أحب إلى قلبها وإلى روحها من كل ما أسلفت، وهو لقب الأم،فهكذا تعرفها بعمق،عمق لأمومة الصانع للحياة المتحققة في الذات والجود، دلال التي خلعت حجاب الشهرة والتأليف والجوائز العالمية التي نالتها، وكان آخرها جائزة الفارابي العالمية".



ثم تحدث جابر فقرأ مقتطفات من مضمون الكتاب،مستعرضا مراحل وجهود الكاتبة العلمية وأطروحتها للدكتوراه التي إنطلقت في مرحلة تلمس إتجاهات التغريب والتيارالشوفيني المعادي للعرب والقضية الفلسطينية ومقاومتها، لافتا إلى "إبراز دور الإسلام الثوري من خلال تجربة الإمام علي والنهضة الحسينية فضلا عن شخصية السيدة فاطمة الزهراء ودورها كنموذج للمرأة المسلمة"، مشيرا إلى أن "الكاتبة قدمت التجربة والمشاهدة بلغة جميلة ومتينة تأسر القارىء".



بدوره، تناول سكرية مسيرة حياة الكاتبة عباس في إيران خلال أيام الثورة الإسلامية،منوها بنقلها "العداء الخبيث لفلسطين والمنتشروفقا لسياسة السلطة، كما نقلت الصورة البشعة عن تهافت دبلوماسيين عرب لمصافحة السفير الإسرائيلي"، معتبرا أن "مضمون الكتاب يعكس يوميات الثورة قبل وقوعها".



ندوة حول كتاب "مناهج تعليم من بعد وتعليم مدمج"

ثم أقيمت ندوة مشتركة للدكتور نمر فريحة والدكتور غسان مراد حول كتابيهما "مناهج تعليم من بعد،وتعليم مدمج"،مرايا التحولات الرقمية"نظمتها شركة المطبوعات،أدارها الدكتورأحمد مغربي وشارك فيها كل من الأستاذ أدونيس العكرة والكاتبين فريحة ومراد.



إستهلت الندوة بترحيب من مغربي وتعريف بالكتاب، ثم تحدث الدكتورفريحة فأشار إلى أنه "لا يمكن أن يحصل تعليم حضوري أومدمج من بعد من دون منهج، الذي يعتبرخطة عمل للمتعلمين تضعها وزارة التربية ومؤسساتها لبناء جيل من أبناء الوطن يحاكي الفلسفة التربوية المعتمدة"، مؤكدا أنه "لا يمكن إبقاء المناهج العادية كما هي عندما يتم تبني التعليم المدمج".

أما الدكتور مراد فأشار إلى أن "الهم الأساسي هو تبسيط العلوم في اللغة العربية"، معتبرا أن "الكتاب يتناول دراسة آلية عمل الدماغ،مشيرا إلى أنه لا يمكن الوصول إلى الذكاء الإصطناعي دون حل معضلة اللغة رغم حسنات خوارزميات الذكاء الإصطناعي المرتبط بالطب"، داعيا إلى "توطين التكنولوجيا بما يتناسب مع الثقافات المختلفة سعيا للحد من تأثيرها على سلوكيات الأفراد".



بدوره، عرض أدونيس العكرة لفكرة كتاب الدكتور فريحة، متحدثا عن "أسس المنهاج الدينية والمواطنية سيما وان المناهج في لبنان لا تلحظ حصة للتعليم الديني، فالمدارس الحكومية والخاصة تحشرالتعليم الديني في برامج التدريس".



وكان النشاط الأخير ندوة خصصت لمناقشة كتاب "النهوض في مواجهة الانهيار" للدكتورعصام سليمان،أدارتها الأستاذة ميراي نجم وشارك فيها كل من الدكتور خالد قباني والدكتورعصام نعمان ،الدكتورانطوان مسرة والدكتورعصام سليمان.



قدمت نجم الحفل متحدثة عن الدكتور سليمان فقالت :"لقد ترك إرثاً وفيراً نتبعه نحن القضاة الدستوريين يعلمنا من خلال تجربته كيفية مواجهة الصعوبات التي يواجهها المجلس والتي تخطاها في عهده".



بدوره، الوزيرالسابق خالد قباني أشار إلى أن "الفكر الديمقراطي الحديث ينطلق منه القضاء الدستوري بحيث لا يصبح العمل السياسي مرهوناً بالإستنسابية تنقية للجوانب الدستورية التي تشكل له وقاية وحصانة، المجلس الدستوري لم يمنح الممارسات الشاذة لمجلس النواب رغم أنه يعترف بتلك الممارسات وبات المجلس الدستوري مرجعاً لتنظيم عمل المؤسسات".



وتناول الوزيرالسابق عصام نعمان مسيرة عصام سليمان من مستشار لرئيس الحكومة السابق سليم الحص إلى رئاسة المجلس الدستوري، مشيرا إلى "تشكيل سليمان لعدة حركات وتنظيمات إجتماعية خلال تلك الفترة، لافتا إلى أن كتابه كوكبة من الإنجازات التي تضيء السبيل في الخروج من الأزمة الحالية".



من جهته، عرف الدكتورأنطوان مسرة الكتاب بأنه "دعوة للتجديد والتأصيل واستعادة البوصلة في مختلف القضايا الدستورية والحقوقية في لبنان بعد الكارثة التي يعيشها اللبنانيون في السيادة والدولة والحياة اليومية"، مستخلصا من الكتاب "ثلاثة توجهات أساسية في سبيل الإستنهاض بخاصة في كل ما يتعلق بالقضاء والعدالة والمجلس الدستوري ذات الإستقلالية المطلقة كاطلاقية الدستور في سبيل ضمان سمو الدستور".



أما سليمان فتحدث عن "المخالفات الدستورية التي مارستها السلطة أثناء ولايته في رئاسة المجلس الدستوري"، مؤكدا إلتزامه ب"الحفاظ على ما تبقى من الدولة ، مشيرا إلى أن الإجتهادات التي قام بها المجلس كانت إستثنائية كون الظروف التي حصلت فيها لا تواجه أي دولة أخرى"، معتبرا أن "المشكلة تكمن في الدولة التي لا تحترم الدستور ومقررات المجلس الدستوري".



التواقيع:

" وقعت الكاتبة أماني غيث كتابها بعنوان "ديوان ملكة النيفا" في دار النهضة العربية.

" وقع الفنان نبيل قدوح كتابه بعنوان "كاريكتور"في جناح دارالفرات.

" وقعت الكاتبة مريم ميرزاده روايتها بعنوان "بروميثيوس وكلاب الطريق في جناح bookpostودار المصور العربي.

" وقعت الكاتبة أمل ناصر روايتها بعنوان "حقل الخزامى" من في جناح دار المصور العربيbookpost.

" وقعت الكاتبة عبير عربيد كتابها بعنوان "مرفأ الأحلام" في دار البيان.

" وقع الكاتب الياس خوري كتابه بعنوان "رجل يشبهني" في دار الآداب.

" وقعت الكاتبة ملاك درويش كتابها بعنوان "رحلة على صهوة الكلمة في دار البيان.

" وقعت الكاتبة زينب قصير كتابها بعنوان "حموض" في دار البيان .

" وقع الدكتور "بسام حسين" مجموعته الشعرية بعنوان "هاشتاغ" في جناح النادي الثقافي العربي.

" وقعت الكاتبة زينب بريطع كتابها بعنوان "في حديقتنا وردة زرقاء"في دار ميم.

" وقع الكاتب رئيف شهاب كتابه بعنوان "حين مشيت بالظلام "في دار العربية للعلوم -ناشرون.

" وقعت الكاتبة زينب مرعي كتابها بعنوان "منزل عائم فوق النهر "في مكتبة أنطوان.

" وقعت ابنة الراحل نصري حجازي، رحاب حجازي كتاب والدها الراحل بعنوان "حرية ضوء" في دار الولاء.

" وقعت الكاتبة رانيا مرعي كتابها بعنوان"ذكرياتي مع فيروز في دار نلسن .

" وقع الشيخ الدكتور خليل رزق كتابه بعنوان "الإصلاح ومكافحة الفساد" في دار الولاء.

" وقع الدكتور نمر فريحة كتابه بعنوان "مناهج التعليم من بعد " في دار شركة المطبوعات للتوزيع والنشر .

" وقع الكاتب غسان مراد كتابه بعنوان "مرايا التحولات الرقمية"في دار شركة المطبوعات للتوزيع والنشر .

" وقع الكاتب د.غالب غانم كتابه بعنوان "أيام الصفاء والضوضاء" في دار سائر المشرق.

" وقع الكاتب جمال القرى كتابه بعنوان "العلاقات الروسية الشرق اوسطية ،وثائق دبلوماسيين ومستشرقين ومؤرخين روس" في دار سائر المشرق.

" وقع الكاتب جان بالشيون كتابه بعنوان "بيان الموسيقى اللبنانية" في دار الفارابي.

" وقع الكاتب سليمان ابراهيم كتابه "مخابي العطر" في منتدى شاعرالكورة الخضراء الثقافي.

" وقعت الكاتبة دورين نصر كتابها بعنوان "نحت على الهواء""قصيدة النثر "في جناح منتدى شاعرالكورة الخضراء الثقافي.

" وقع الكاتب مردوك الشامي كتابه بعنوان "حبرأبيض "في جناح منتدى شاعرالكورة الخضراء الثقافي.

" وقعت الكاتبة مروة طالب كتابها بعنوان"زلة ذاكرة" في جناح دار أبعاد.

" وقع الكاتب مروان اسكندر كتابه "السعودية -الإرث المستقبل"في دار النهار.

" وقعت الكاتبة ميرفت إبراهيم كتابها بعنوان "الإنسان الكامل وسبل التكامل الإنساني في جناح دارالولاء.

" وقعت الكاتبة آية كركي كتابها بعنوان "رسائل الريح" في جناح دار قمرة.

" وقعت الكاتبة مريانا حاطوم كتاب بعنوان"وللغروب حكايات"في دارناريمان.

" وقعت الكاتبة ناريمان كتابها بعنوان" للبالغين نون النشوة"في دارناريمان.

" وقع النائب السابق الدكتورنزيه منصوركتابه بعنوان "الصراع بين-قوة الحق وحق القوة في دار المحجة البيضاء.

" وقع الكاتب فيصل جلول كتابه بعنوان "مقاومتان ومصيران" في جناح دار زمكان. " وقعت الكاتبة لجين الشمندي كتابها بعنوان"من أعالي الواقع-نصوص وخواطر" في جناح دار شواطيء الأدب.

" وقع الدكتور محمد شيا كتابه بعنوان"دراسات فلسفية وجمالية-قضايا وإعلام" في جناح شاعر الكورة الخضراء.

" وقع الدكتورعادل بشارة كتابه بعنوان"المحاضرات العشر"في جناح مؤسسة سعادة للثقافة.

" وقع الكاتب حسن جابر كتابه بعنوان" الدين والقيم الإنسانية العليا" في جناح دار الأمير.

" وقع الشاعر إلياس الحلبي كتابه بعنوان"ربما" في جناح دار الرافدين.

" وقع الكاتب نبيل مملوك كتابه بعنوان" مشانق من لحية العتمة" في جناح دار زمكان.



نشاط السبت 10/12/2022

*ينظم دار الفارابي ندوة لمناقشة رواية"حبيبتي مريم" للدكتورة هدى عيد، يديرالجلسة الدكتورة نازك بدير ويشارك فيها الدكتور حبيب يونس والبروفسير جان توما والدكتورة منى رسلان من الساعة الحادية عشر حتى الساعة الواحدة .

*ينظم داررمانة ندوة حول أدب الطفل واليافعين يدير الجلسة الأستاذة أمل ناصرويشارك فيها الدكتورة مريم رعد -الدكتورمحمد كجك -الأستاذ سمرمحفوظ براج.

*مناقشة كتاب "القصائد الممنوعة لعمرالزعني" يدير الجلسة نجا الأشقر -يشارك فيها كل من الأستاذ أحمد قعبور والأستاذ محمد كريم، والأستاذ سليمان بختي والأستاذ زياد دندن من الساعة الخامسة حتى السادسة.

*ينظم دار الفرات ندوة لمناقشة كتاب "العائد الى سيرته" للشاعر باسل عبد العال بادارة ميراي شحادة يشارك فيها الأستاذ محمد العثمان والأستاذ باسل عبد العال من الساعة السادسة والنصف حتى الساعة السابعة والنصف .



تواقيع:

" توقع الدكتورة ريما محمود بزي كتابها بعنوان "ضمانات تنفيذ عقود الأشغال العامة في ضوء قانون الشراء العام" من الساعة الثالثة لغاية السابعة في دارمنشورات الحلبي الحقوقية.

" يوقع الكاتب جورديف كتابه بعنوان "إطلاق النسخة العربية من كتاب ج.إ.جورديف "حكايات بعلزبول إلى حفيده" ،بحضور المترجمة أ.ماري بدين أبو سمح من الساعة العاشرة حتى الساعة الواحدة في جناح دار سائرالمشرق.

" يوقع الكاتب فايز قزي كتابه بعنوان "حارس قبرالجمهورية"في دارسائر المشرق من الساعة السادسة حتى الساعة الثامنة.

" توقع الكاتبة هبة دهيني كتابها بعنوان "نرسيس"من الساعة الثالثة دار قمرة.

" توقع الكاتبة زينب صالح كتابها بعنوان"15 رسالة للكاتب العربي الشاب"، في جناح دار قمرة الساعة السادسة مساء

" يوقع النائب الدكتورإيهاب عروة حمادة كتابه بعنوان "المصطبة"من الساعة السادسة حتى الثامنة في دار الولاء.

" يوقع الكاتب سلمان زين الدين كتابه بعنوان "تفاح"من الثالثة حتى الرابعة في دار شركة المطبوعات للتوزيع والنشر .

" توقع الكاتبتين لوركا سبيتي وماجدة نصرالدين كتابيهما بعنوان "ذُهان" الساعة الخامسة في جناح شركة المطبوعات للتوزيع والنشر

" يوقع الكاتب مصطفى سبيتي كتابه بعنوان "جذور المكيافلية"من الساعة الخامسة ،شركة المطبوعات للتوزيع والنشر.

" يوقع الكاتب وسيني الأعرج كتابه بعنوان "عازفة البيكاديللي" في دار الآداب من الساعة الخامسة حتى السابعة والنصف.

" يوقع الكاتب محمد إقبال حرب روايته بعنوان "العرافة ذات المنقار الأسود"في دارالنهضة العربية من الساعة الرابعة والنصف حتى السادسة.

" يوقع الكاتب محمد فضل الله كتابه بعنوان"محمد جواد مغنية علامة مجددا "في دارالنهضة العربية من الساعة السادسة والنصف حتى الثامنة .

" يوقع الكاتب حاتم علامة مجموعة من كتبه في الدارالعربية للعلوم من الساعة الرابعة حتى السادسة.

" يوقع الكاتب سامي كليب كتابه "تدميرالعالم العربي" في مكتبة انطوان من الساعة السادسة الى الثامنة .

" يوقع الوزير السابق محسن دلول كتابه بعنوان "لبنان الكيان المهزوز" في مكتبة أنطوان من الرابعة الى السادسة.

" يوقع الكاتب وليد الخطيب ديوان بعنوان"بين هذا وذاك" من الساعة الثانية إلى الرابعة في دار الفارابي.

" يوقع الكاتب علي حمادي مجموعة قصصية بعنوان "نصفي الأسفل" من الساعة الرابعة حتى السادسة في دار فرابي.

" توقع الكاتبة خلود يحيى كتابها بعنوان "محكمة من غيرقانون" من الساعة السادسة حتى الساعة الثامنة في دار فارابي.

" يوقع الكاتب عباس قطايا كتابه بعنوان "الجمهورية الإسلامية الإيرانية"في جناح دارالولاء الساعة الخامسة.

" يوقع الكاتب يوسف عيد كتابه "وشم على رئة الصباح" من الحادية عشر حتى الثانية عشر في منتدى شاعر الكورة الخضراء الثقافي .

" يوقع الكاتب جان توما كتابه"كما الإعصار" من الساعة الحادية عشر حتى الثانية عشر في منتدى شاعرالكورة الخضراء الثقافي.

" يوقع الكاتب شفيق حيدر كتابه"زاد الخرجين" في الساعة الواحدة حتى الساعة الثانية ظهرا في جناح منتدى الكورة الخضراء.

" يوقع الكاتب عثمان المصري كتابه بعنوان "بعد موت الحروف" بين الساعة الثانية والرابعة منتدى شاعرالكورة الخضراء الثقافي.

" توقع الكاتبة دلال موسى كتابها بعنوان "أرجوحة المعنى" بين الساعة الرابعة والثامنة مساءً في منتدى شاعرالكورة الخضراء الثقافي .

" توقع الكاتبة ستيفاني عويني كتابها بعنوان"4 آب" من الساعة الخامسة حتى السابعة في دارأبعاد .

" يوقع الكاتب عبد القادرالحكيم كتابه بعنوان "البزة" من الساعة الثانية عشر حتى الساعة الثانية في دار البيان العربي.

" يوقع الكاتب حسن الدر كتابه بعنوان "الموت الجميل" من الساعة الرابعة حتى السابعة في دار البيان العربي

" توقع الكاتبة لطيفة الحاج قديح كتابها بعنوان "ثمارالحب "من الساعة الثانية حتى الرابعة في دار البيان العربي.

" يوقع الكاتب يوسف فضل الله كتابه بعنوان"بنات أفكاري" من الساعة السابعة حتى الثامنة في دار البيان العربي.

" يوقع الخبير في القانون الرياضي الدولي الاستاذ رالف شربل كتابه بعنوان "الهدف" من الساعة الحادية عشر والنصف وحتى الثانية عشر في جناح مكتبة صادر -ناشرون

" يوقع الكاتب سماحة السيد كميل باقر كتابه بعنوان"شبح ميكونوس" من الساعة الرابعة عصراً في دار المحجبة البيضاء.

" توقع الأديبة ميساءعادل ماجد كتبها بعنوان "نعم أبقى "و"إشراقة عمر" من الساعة السادسة حتى الثامنة في دار ناريمان .

" توقع الكاتبة ناريمان عقيل كتابها بعنوان "مدى" من الساعة الرابعة حتى السادسة في دار البيان.

" توقع الأديبة رانيا محيو الخليلي عددا من رواياتها عند الساعة الخامسة في جناح bookpost.