هكذا علقت راشيل كرم على قضية ستيفاني صليبا!

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كتبت الإعلامية راشيل كرم عبر صفحتها الرسمية :" الاستماع حتى اللحظة للممثلة ⁧‫#ستيفاني_صليبا‬⁩ والادعاء الفرنسي ع Anna Kasakova والدة بنتو ل ⁧‫#رياض_سلامة‬⁩ والتحقيق مع ⁧‫#ماريان_الحويك‬⁩ سكرترتو والاستماع من ايام لزوجته ندى هو لان يبدو من بعد ما اختلس سلامة اموال كان عم ببيضهم عبر هالسيدات "هالمقربات" من عقارات وشقق والخ..

‏برافو👏🏼واي مش هول المطلوب راسهن بس هول بوصلو للراس الكبير!! وليلي متعاطف مع احداهنّ مفترض يفهم

الحقيقة اولاً .

ملاحظة:

قضاء Luxembourg🇱🇺 أمر من كم يوم بتفتيش المصارف بحثاً عن أموال نهبها ⁧‫#رياض_سلامة

#آخرتها_وين_بدو_يهرب "