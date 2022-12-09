هكذا علقت راشيل كرم على قضية ستيفاني صليبا!

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كتبت الإعلامية راشيل كرم عبر صفحتها الرسمية :" الاستماع حتى اللحظة للممثلة #ستيفاني_صليبا والادعاء الفرنسي ع Anna Kasakova والدة بنتو ل #رياض_سلامة والتحقيق مع #ماريان_الحويك سكرترتو والاستماع من ايام لزوجته ندى هو لان يبدو من بعد ما اختلس سلامة اموال كان عم ببيضهم عبر هالسيدات "هالمقربات" من عقارات وشقق والخ..
برافو👏🏼واي مش هول المطلوب راسهن بس هول بوصلو للراس الكبير!! وليلي متعاطف مع احداهنّ مفترض يفهم
الحقيقة اولاً .
ملاحظة:
قضاء Luxembourg🇱🇺 أمر من كم يوم بتفتيش المصارف بحثاً عن أموال نهبها #رياض_سلامة
#آخرتها_وين_بدو_يهرب "