جعجع يدعو الحكومة إلى الإنعقاد .. " عاجلاً وضرورياً"!

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صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع البيان التالي:



إن الموضوع الذي طرح في بعض وسائل الإعلام بان "حزب الله" يستقدم أسلحة من إيران عن طريق مطار بيروت، هو موضوع دقيق وخطير وطارئ ويستحق اجتماعاً عاجلاً وضرورياً لحكومة تصريف الأعمال من أجل استجماع كل المعطيات المطلوبة حول هذا الموضوع، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار اللبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخهم.



إن بعض المواضيع لا تحتمل التأجيل أو التسويف أو التغطية إذا كانت صحيحة، ولذلك وجب على حكومة تصريف الأعمال التصرُّف بسرعة وجدية وفعالية.