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عملية نوعية للمعلومات في راشيا والرياق

9
DECEMBER
2022
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة
 
البــــــلاغ التّالــــــي:
 
بتاريخ 28-11-2022 وفي محلة الكرنتينا، أقدم /4/ أشخاص مجهولين ملثمين ومسلحين يرتدون سترات أمنية عائدة لأحد الأجهزة العسكريّة على خطف مواطن بقوة السلاح من داخل أحد المحال التجاريّة، وفرّوا به على متن سيارة نوع "هيونداي" لون أسود تحمل لوحة مزوّرة. وقبل وصولهم إلى حاجز ضهر البيدر، عملوا على نقله إلى فان، وتمكّن من الفرار منهم في المحلة المذكورة. وقد تداولت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لعملية الخطف والتي أثارت استياء المواطنين وخوفهم.
 
على الفور، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اجراءاتها الاستعلامية والميدانية لكشف هوية الفاعلين، وبنتيجة المتابعة الحثيثة توصّلت الشعبة الى كشف هوية كامل أفراد العصابة التي نفّذت عملية الخطف، ومن بينهم كل من اللبنانيّين:
 
ع. ش. (مواليد عام 1977)
ع. ع. (مواليد عام 1993)
 ح. ف. (مواليد عام 1991)
وتبيّن أنّ الأوّل والثاني من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا مخدرات، وتجارة أسلحة، واحتيال.
 
 أعطيت الاوامر للعمل على تحديد أماكن تواجدهم وتوقيفهم بما أمكن من السرعة.
 
بتاريخي 2و3-12-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة نفّذت القوة الخاصة في شعبة المعلومات مداهمات وكمائن في مناطق راشيا، ورياق، وسرعين، نتج عنها توقيفهم، وضبط السيارتين المستخدمتين في عملية الخطف.
 
 بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم وأنهم أقدموا بتاريخ 24-11-2022، على ارتداء سترات عائدة لإحدى المؤسّسات العسكرية وخطف مواطن بقوة السلاح من محلة الكرنتينا، ومحاولة نقله الى البقاع تمهيدا لإجراء مفاوضات مع والده لدفع فدية مالية كبيرة، إلا أن المخطوف تمكّن من الفرار منهم في محلة ضهر البيدر بعد نقله على متن فان.
 
أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
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